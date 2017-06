I 20 concerti imperdibili dell’estate

Inutile barare, l’estate è qui, ci ha travolto, annichilito con la sua afa, ha arroventato la penisola, e quel che resta in bocca ora è solo un vago ricordo della fresca primavera. È dunque ora di organizzare i progetti per la stagione estiva, e si sa che l’Italia ama ospitare meravigliosi concerti nel trimestre più caldo dell’anno. Anche il 2017 non tradisce le aspettative, si comincia subito forte con un aperitivo pre-stagionale e i due live dei Radiohead, e poi ci si sposta, coast to coast dal Tirreno all’Adriatico, risalendo su dalle isole verso le terre del Nord ai piedi di Pj Harvey. Abbiamo raccolto qualche consiglio, così potete orientarvi meglio con le stelle più belle del cielo estivo.

1. RADIOHEAD

14 Giugno, Visarno Arena @ Parco Delle Cascine – Firenze

16 Giugno, I-Days @ Parco di Monza – Milano

Se vi state domandando come mai esista un’epidemia di vendita di biglietti per i due concerti dei Radiohead in Italia sappiate che è una bolla. Le due date italiane dei Radiohead resteranno piene, nonostante qualcuno – come sempre capita durante le grandi occasioni – negli ultimi giorni abbia iniziato a vendere qualche biglietto. È nella natura del mercato: compri un biglietto in preda all’ansia che finisca, e poi se riesci vai al concerto, altrimenti devi venderlo. I Radiohead hanno, insomma, ancora il loro potenziale di vendite ai massimi livelli. Quest’anno poi cade anche l’anniversario di OK Computer, quale migliore occasione per i fan più storici di andare a trovarli dal vivo come un aperitivo della calda stagione in arrivo? Non sarà ancora estate, ma scommettiamo che ve la ritroverete addosso lo stesso a Firenze e Monza.

2. NICOLAS JAAR

21 Giugno, Scalo Ovest (Piazzale Ex-Dogana) – Roma

15 Agosto, Masseria Paparerta VIVA FESTIVAL – Valle D’Itria

L’enfant prodige cileno-americano torna in Italia quest’estate con due date. Ai tempi dei live con il suo breve side-project Darkside avevamo provato a dirvi di come Nicolas Jaar fosse uno degli esseri umani più fichi al mondo, e l’ultimo album Sirens non ha fatto che confermare il suo immenso talento. Il 21 Giugno l’estate italiana si inaugura allo Scalo Ovest di Roma, per una delle serate targate Spring Attitude Festival. E poi la notte di Ferragosto Jaar torna a trovarci, vira verso la Puglia, e ci regala un altro live grazie al Viva Festival (ideato dagli organizzatori del Club To Club di Torino). Nicola Jaar è un mondo. Imperdibile.

3. EDDIE VEDDER

24 Giugno, Ippodromo del Visarmo – Firenze

26/27 Giugno, Teatro Antico – Taormina

Quale migliore occasione di andare a vedere Eddie Vedder dal vivo che questo tour? Dopo la morte di Chris Cornell siamo tutti più orfani, ci siamo svegliati una mattina con l’amarezza in mezzo alle costole ed è anche difficile da far capire agli altri cosa abbiamo provato quando abbiamo saputo che si era impiccato. Vedder ora è l’ultimo sopravvissuto di quella generazione lì, il grunge di Seattle, è l’unico che possiamo ancora andare a trovare dal vivo, e questo suo tour è piuttosto controverso. Eppure è uno di quei concerti che sembra quasi un rituale per noi dispersi quaggiù, una di quelle cose che non si dovrebbe perdere. È il tributo a una generazione e all’amicizia scomparsa, è il nostro modo per sopravvivere insieme a lui prima del grande viaggio.

4. MODERAT

24 Giugno, Circolo Magnolia Astro Festival – Milano

31 Agosto, Home Festival – Treviso

Ma quanta bella elettronica di ritorno quest’estate in Italia. Arrivano anche i Moderat con due date. La prima a fine Giugno all’Astro Festival (c’è anche Gold Panda ad accompagnarli), e poi a fine Agosto a Treviso per l’Home Festival. Niente di meglio che riprendere fiato e aspirare aria buona per non boccheggiare travolti dall’afa. I beat sono la cosa migliore che possa succederci quest’estate.

5. DEPECHE MODE

25 Giugno, Stadio Olimpico – Roma

27 Giugno, Stadio San Siro – Milano

29 Giugno, Stadio Dall’Ara – Bologna

Vi toccherà anche andare ai gran concerti negli stadi quest’estate, perché arrivano i Depeche Mode, reduci dal nuovissimo disco Spirit, e da singoli portentosi. Le setlist più recenti promettono un grande live, i Depeche alterneranno nuovi pezzi con i classici successi come Personal Jesus e Enjoy The Silence. Tutti buoni motivi per non mancare (tra gli altri).

6. ALT-J

28 Giugno, Piazza Castello – Ferrara Sotto le Stelle

Vi abbiamo dato tantissime ottime ragioni per andare a vedere questo live degli Alt-J al Ferrara Sotto Le Stelle: una guida al loro ascolto, la recensione del nuovo album Relaxer, e persino un contest per vincere questo concerto (in tempi di sold out non è male vero?). Ora tocca a voi andare a Ferrara il 28 Giugno. Loro vi stanno semplicemente aspettando, e il nuovo album dal vivo promette scintille.

7. BONOBO

8 Luglio, Auditorium Parco della Musica – Roma

9 Luglio, Locus Festival – Locorotondo (BA)

Locorotondo is the new swinging London! Tuttavia Mister Bonobo non viene a trovarci solo nella magica Puglia asso pigliatutto (quella del Locus e del VIVA per intenderci), ma sarà anche all’Auditorium di Roma quest’estate per un Luglio che parte subito fortissimo all’insegna dell’elettronica che ci piace. Un’altra di quelle cose imperdibili che ci sentiamo di consigliare di andare a vedere nella dimensione che gli è propria: quella live.

8. THE XX

8 Luglio, Ippodromo del Visarno – Firenze

10 Luglio – Postepay Rock in Roma

Un ritorno a pochi mesi da un altro tour di successo in Italia (sono stati persino in tv) e dal nuovo album: i The xx non mancano l’appuntamento estivo con la tappa italiana e accendono gli animi dei fan con due date a Luglio. Forse ai The xx piace proprio camminare per le strade di Firenze e Roma, e come dargli torto. Con un avviso: quelle strade saranno infuocate. E saranno anche Jamie e co. ad accenderle.

9. DEVENDRA BANHART

9 Luglio, Anfiteatro del Vittoriale – Gardone di Riviera (Lago di Garda)

10 Luglio, Rocca Malatestiana Acieloaperto – Cesena

11 Luglio, Teatro Romano di Ostia Antica – Roma

Empieza el llanto de la guitarra, cantava García Lorca, e così vogliamo trovarlo Devendra Banhart quest’estate in Italia: perfettamente in forma con la chitarra a suonare, freak nell’anima, e pronto a contagiarci. Se vi piace l’estate e la sua bella culla questo è uno di quei live a cui non si può rinunciare. Il bel folk di Devendra sta per travolgerci tutti, e qui siamo pronti. [E anche per una di queste tre date – quella di acieloaperto – vi omaggiamo di due biglietti con un contest]

10. ARCADE FIRE

17 Luglio, Ippodromo Snai San Siro – Milano

18 Luglio, Ippodromo del Visarno – Firenze

Mentre l’hype sale, dopo aver rilasciato il nuovissimo singolo durante il Primavera Sound, e aver annunciato l’uscita del disco Everything Now per il prossimo 28 Luglio, non resta che goderci una delle due tappe del tour italiano degli Arcade Fire. A pochi giorni dall’uscita ufficiale del nuovo album, non siete curiosissimi di sentire i nuovi pezzi dal vivo? È nelle corde di questa band da sempre la dimensione live, è lì che promettono di divertirvi, e non resta che cedere all’occasione.

11. PHOENIX

22 Luglio, Postepay Rock in Roma

Appuntamento importante anche il live romano dei Phoenix. La band francese è reduce dall’uscita del nuovo album Ti amo, dal sapore un po’ rétro e un po’ italo-dance. La capitale si prepara ad ospitare anche questo live, che scommettiamo vi farà ballare anche le temperature dovessero alzarsi alle stelle nel caldo luglio italiano. Del resto, i Phoenix riescono a riscaldare anche al gelo. Non è solo colpa dell’estate.

12. AIR

20 Luglio, Piazza Castello @ Sexto’Nplugged – Sesto Al Reghena

22 Luglio, Pineta dei Monti Rossi di Nicolosi @ Zanne Festival – Etna

24 Luglio, Teatro Romano Ostia Antica – Roma

Dalla Francia dei Phoenix a quella degli Air: anche il duo elettronico francese arriva nel belpaese con ben tre date quest’estate a travolgerci. Dal Nord di Sesto al Reghena per il Sexto’Nplugged, fino alle pendici dell’Etna in Sicilia per il ritorno dello Zanne Festival. E poi, una bella tappa nel magnifico Teatro Roma di Ostia Antica. Da non mancare.

13. BENJAMIN CLEMENTINE

23 Luglio, Locus Festival – Locorotondo (BA)

25 Luglio, Luglio Suona Bene – Roma

26 Luglio, Sexto Unplugged – Sesto Al Reghena

4 Settembre, Piazza Duomo – Prato

La splendida voce di Benjamin Clementine, musicista e poeta britannico, viene a trovarci. Tre date italiane per l’uomo che cantava nella metropolitana prima di affollare i teatri. Perché ne valga la pena ve lo facciamo sussurrare direttamente da lui. E allora che sia al Locus, al Luglio Suona Bene di Roma o al Sexto’Nplugged, o sul finire dell’estate in Piazza Duomo a Prato, non importa: una data andrebbe colta al volo.

14. ARAB STRAP

28 Luglio, Il Cortile del Covo Club – Bologna

29 Luglio, Siren Fest – Vasto

Cara vecchia Scozia, c’è posto anche per te tra le soleggiate spiagge del Siren Fest di Vasto, e l’afa di una Bologna che resta alternativa anche in estate con il cortile del Covo Club che si prepara alla stagione estiva. Gli Arab Strap arrivano a portare da lassù una ventata di buona musica per le nostre orecchie, ed è proprio l’ora di regalarci uno stop sul finire del mese di Luglio e andare a vederli dal vivo.

15. FEIST

31 Luglio, Teatro dell’Arte – Milano

Non avevamo mica dimenticato il bel cantautorato al femminile in questa piccola rassegna di live dell’estate italiana. Milano in piena estate ospiterà la data unica italiana di Feist, che quest’anno è tornata – in forma – con il nuovo album Pleasure. Un’ottima occasione per cogliere l’attimo e vederla dal vivo. In fondo non vorrete mica essere al mare il 31 Luglio?

16. BEACH HOUSE

13 Agosto, Ypsigrock Festival – Castelbuono (PA)

16 Agosto, Mojotic Festival – Sestri Levante (GE)

Ma se proprio lontano dal mare non riuscite a stare l’Ypsigrock Festival in Sicilia e il Mojotic di Sestri Levante vi aspettano anche quest’anno con un cast bomba, tra cui spiccano i Beach House. La band quest’anno è tornata a pubblicare un disco di b-sides, e sembra irrefrenabile: il bel sound di atmosfera che li contraddistingue è proprio un ottimo modo per trascorrere la settimana di Ferragosto. Un consiglio? Doppiare i live.

17. INTERPOL

22 Agosto, AMA Music Festival – Asolo (TV)

23 Agosto, Carroponte – Sesto San Giovanni (MI)

A 15 anni da Turn On The Bright Lights gli Interpol hanno deciso di regalarci un tributo a un disco che abbiamo letteralmente amato e consumato. E così sarà solo un piacere ritrovarli a suonare quell’album. Siamo già carichissimi per i live di Paul Banks e soci, voi davvero ci state ancora pensando? Allora forse è il caso che lo facciate girare ancora sui vostri piatti e nei vostri stereo, o accendiate uno di quei servizi streaming che vanno di moda oggi, facendo attenzione a dosare le interruzioni pubblicitarie. Turn On The Bright Lights suona ancora come la prima volta, quindici anni fa: dal vivo poi è una coltellata al fianco. Di quelle dolci.

18. PJ HARVEY

25 Agosto, Spazio 211 – Torino

Cara Regina del Rock, sembra proprio che torneremo a vederci, To Bring You Our Love. Il TOdays Festival di Torino quest’anno ha grandi appuntamenti, da Perfume Genius a Richard Ashcroft e Mac DeMarco, ma inutile ignorare che il nome di punta è quello di Pj Harvey. Proprio nelle scorse giornate Polly ha anche rilasciato un nuovo singolo con video, The Camp, dedicato ai bambini rifugiati in Libano e mixato e prodotto da John Parish (che la accompagna a Torino insieme ad altri musicisti pazzeschi ovviamente). Non è forse la donna perfetta? Non serve neanche convincervi, ci vediamo là.

19. DAUGHTER

4 Settembre, Teatro Roma – Verona

5 Settembre, Villa Torlonia @ Acieloaperto – Cesena

6 Settembre – Mojotic Festival – Sestri Levante (GE)

Da donna a donna, Elena Tonra torna in Italia all’inizio di Settembre con ben tre date, da Verona all’acieloaperto di Cesena, per concludere al Mojotic sulle coste liguri. I Daughter sono incantevoli, se non vi è mai capitata l’occasione di vederli dal vivo allora è proprio il caso di rimediare. Un dolce soffice incanto, ci si prostra ai piedi di Elena che canta ed è subito un’esperienza mistica. Come concludere dolcemente l’estate, dimenticando che è finita.

APPENDICE NUMERO 20

Sapete, da queste parte siamo famelici, è per questo che le liste non sappiamo farle. Quando arriviamo al numero finito ci viene ansia di infinito. E così non riusciamo a scegliere, andrebbero segnalati davvero troppi live. Il numero 20 se lo meritano in troppi. Per esempio:

Agnes Obel – 20 Giugno, Ferrara Sotto Le Stelle

Per questo live regaliamo due biglietti. Ma è la magia di Agnes a conquistarci, vi basti approfondire un po’ quel Citizen Of Glass che è uscito lo scorso autunno, e di cui la stessa Obel ci ha raccontato qualcosa in un’intervista.

Fleet Foxes – 3 Luglio, Ferrara Sotto Le Stelle

Anche per questo live è attivo un contest che mette in palio due biglietti. I concerti vinti sono più divertenti no? E poi per la prima volta potremo ascoltare dal vivo il nuovo album Crack-Up.

Cigarettes After Sex – 8 luglio Just Like Heaven, Padova

24 luglio – Villa Ada, Roma

25 luglio – Acieloaperto, Cesena

13 agosto Ypsigrock, Castelbuono (Palermo)

Finalmente usciti con un LP di cui vi abbiamo decantato le lodi, i Cigarettes After Sex sono pronti ad attraversare l’intero paese quest’estate, da Padova alla Sicilia dell’Ypsigrock, passando per l’incantevole Villa Ada di Roma all’acieloaperto di Cesena. Mancare è reato.

Gang of Four – 7 Luglio, Lars Rock Festival

Una ventata di ottimo postpunk nel cuore della Toscana è quello che ci vuole per rinfrescare le idee e il corpo. Inoltre il concerto è gratuito: quando vi ricapitano i Gang of Four gratis?

Trentemøller – 28 Luglio, acieloaperto

Ebbene sì, siamo così magnanimi che anche per questo live è previsto un contest per vincere 2 biglietti. Trentemøller dal vivo è una garanzia, andate pure a provare.

Mount Kimbie – 29 Luglio, Ortigia Sound System Festival

Dell’Ortigia Sound System Festival vi abbiamo già parlato nella Guida ai festival dell’estate italiana. Boat party esclusivi inclusi nel pacchetto. E poi un cast che annovera Mount Kimbie nella sua line up.

Badbadnotgood – 15 Agosto, Locus Festival

Evento gratuito per concludere il Locus Festival la notte di Ferragosto. Non abbiamo già detto abbastanza per convincervi?

Todd Terje – 18 Agosto // Kelly Lee Owens + Dj Shadow – 20 Agosto, VIVA Festival

Il concept del VIVA è semplice: portare un po’ dell’anima del C2C in Puglia per le notti d’estate. E allora non resta che assecondare.

Perfume Genius – 26 Agosto, TOdays Festival

Reduce da un magnifico ultimo album, Perfume Genius sta girando con un tour che letteralmente incanta. Ci sono live che passano di bocca in bocca perché travolgono il pubblico, questo sarà uno di quelli: ci scommettiamo.