Tra i 5 migliori inediti della scorsa settimana spiccano Angel Olsen e Father John Misty

Gennaio è ormai sul punto di salutarci, ma mentre prepara la valigia decide di non lasciarci a mani vuote regalandoci altre nuove uscite in attesa delle grandi sorprese di febbraio.

1) FATHER JOHN MISTY – PURE COMEDY

Il protagonista indiscusso di questi sette giorni appena trascorsi è sicuramente lui, che piaccia o no. Pure Comedy è uscito lunedì scorso, pochi giorni dopo l’arrivo alla Casa Bianca di Donald Trump, e nello spettacolare e allo stesso tempo turbante videoclip diretto da Matthew Daniel Siskin si possono trovare numerosi riferimenti al nuovo premier statunitense, alcuni in modo piuttosto evidente mentre altri in maniera più velata.

2) ANGEL OLSEN – POPS

Altro grande gioiello della scorsa settimana è questo nuovo singolo estratto da My Woman, l’ultimo lavoro della cantautrice indie folk uscito nei primi di settembre.

3) THUNDERCAT (FEAT. MICHAEL MCDONALD & KENNY LOGGINS) – SHOW YOU THE WAY

Il bassista americano ci mostra il primo estratto da Drunk, il suo quarto disco che sarà out dal prossimo 24 febbraio. Si tratta di un pezzo davvero di grande valore, anche perché vede i featurings di due artisti storici statunitensi come Michael McDonald e Kenny Loggins.

4) JAMIROQUAI – AUTOMATON

Magari loro non rientrano esattamente nel target di questa rubrica, ma sicuramente stavolta Jay Kay e compagni ci hanno stupiti in senso positivo: il brano in questione contiene infatti diverse componenti elettroniche, tanto che su Youtube qualcuno lo ha definito addirittura come una collaborazione con i Daft Punk.

5) REAL ESTATE – DARLING

La nostra lista si conclude con il ritorno dei Real Estate, band statunitense che a distanza di 3 anni dall’ultima opera Atlas rilascerà nel prossimo 17 marzo il quarto album in studio intitolato In Mind.