I 5 migliori singoli della prima metà di Agosto

Anche L’indiependente questo mese mette il rallenty: al posto delle 5 uscite della settimana stavolta vi segnaliamo i 5 migliori singoli usciti nella prima metà di Agosto. Divertitevi con noi ad ascoltarli.

DAUGHTER – BURN IT DOWN

Mentre attendiamo le date italiane del tour (qui c’è anche un contest per vincere due biglietti per il loro live ad acieloaperto), i Daughter ci regalano un singolo per accompagnare l’estate, con la solita immensa classe di Elena Tonra. Che un buon agosto sia.

GROUPER – CHILDREN

Attendevamo questo ritorno e non ci delude. Il nuovo singolo di Grouper è una dolce ballata al pianoforte che ci spezza in due. Da consumare preferibilmente al tramonto e all’alba.

DESTROYER – SKY’S GREY

Dan Bejar torna in perfetta forma, con un singolo potente e dal contenuto politico in cui gioca a fare l’Oliver Twist – ripetutamente, come scoprirete. Il cielo è grigio ma Destroyer lo illumina.

FOUR TET – PLANET

Poche certezze abbiamo in Agosto, ma se esce un nuovo singolo di Four Tet siam sicuri che non sarà quello sbagliato da mettere su. Con tutte le condizioni metereologiche possibili.

MOSES SUMNEY – QUARREL

Nell’attesa del suo album a Settembre, gustiamoci questa piccola preview di Moses Sumney, che al solito riesce a illuminare tutto con la sua voce meravigliosa. Provare per credere.