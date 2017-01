Tra i 5 pezzi della settimana il nuovo degli Slowdive brilla più alto di tutti

A noi non importa che oggi sia il Blue Monday, il giorno più triste dell’anno, continuiamo ad avere la stessa fame di bellezza. E per questo continuiamo a ricercare tra le uscite della scorsa settimana i pezzi che ci hanno emozionato. Li trovate qui sotto.

1. SLOWDIVE – STAR ROVING

La prima canzone inedita dopo 22 anni di silenzio da una band che non ha mai smesso di emozionarci. Star Roving conferma le qualità che abbiamo amato degli Slowdive, loro non sono cambiati, e lo shoegaze è un genere che continuiamo a scoprire e riscoprire in questi tempi cupi per chitarre assassine. Il pezzo della settimana, che ci ha fatto tornare a vibrare e abbassare gli occhi al pavimento.

2. ARIEL PINK / WEYES BLOOD – TEARS ON FIRE

Il prossimo 27 Gennaio uscirà l’Ep che sancisce la collaborazione tra Ariel Pink e Weyes Blood (aka Natalie Mering), Myths 002. Lo attendiamo con trepidazione, ma per ora possiamo già goderci un piccolo estratto e antipasto di quello che ci aspetta. Suona benissimo, quindi staccate tutto e provate.

3. JULIEN BAKER – FUNERAL PIRE

Julien Baker suona Funeral Pyre da tempo in versione live, come potete vedere nel video di sopra. Lo presenta come un pezzo triste, una Sadness Song (numero 11, per la precisione). Ora il pezzo finisce ora per diventare il primo pezzo che la Baker pubblica per la nuova etichetta, la Matador. Dimenticate il funeral pyre di memoria doorsiana, e sprofondate nel blue monday con questa ragazza dalla chitarra triste.

4. PETER SILBERMAN – NEW YORK

Forse se vi facciamo il nome degli Antlers il nome di Peter Silberman vi dice qualcosa di più. Attendiamo il suo nuovo lavoro solista con una certa ansia, perché ci sono pezzi come New York (o il precedente estratto Karuna) che promettono benissimo. Impermanence uscirà il prossimo 24 Febbraio, e non stiamo già nella pelle.

5. JAPANDROIDS – NO KNOWN DRINK OR DRUG

Chiudiamo con una band che abbiamo amato per la ruggine alle orecchie che è riuscita a portare con due dischi veramente rock come Post-Nothing e Celebration Rock. Arriva davvero presto il nuovo disco dei canadesi Japandroids, si chiama Near To The Wild Heart Of Life ed esce il prossimo 27 Gennaio. Se siete già curiosi un estratto lo trovate qui sopra.