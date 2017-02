Per i 50 anni di Kurt Cobain vi regaliamo il vinile di Incesticide

Il 20 Febbraio Kurt Cobain avrebbe compiuto 50 anni, se non avesse ceduto agli anni Novanta. Per ricordarlo abbiamo deciso di mettere in palio il vinile dell’album più punk dei Nirvana, Incesticide. Provare a vincerlo è davvero semplice, basta avere un accesso a Instagram, e andare sul nostro canale a questa foto.

E se dovesse andarvi male niente paura, vi proponiamo la letterina di Kurt, pubblicata insieme ai testi all’interno del disco. L’abbiamo scelta perché è tante cose diverse nello stesso momento: una guida per collezionisti indie; una condanna al <<plankton>> dell’industria musicale; un’analisi lucida del circolo capitalista di cui lui, suo malgrado, faceva parte (fino a quando non ce l’ha fatta più); una dichiarazione d’amore alla moglie e alla figlia, ma anche di difesa dei diritti degli ultimi, dagli omosessuali, alle persone di un altro colore, alle donne. Grazie alla musica dei Nirvana e alle parole di Cobain, noi de L’Indiependente siamo riusciti ad uscire da <<quel mucchio di concime che è il conformismo>> di cui parla, e non potevamo che ringraziarlo e cercare di condividere questa visione del mondo con quante più persone possibili.

La nota di Kurt sul disco Incesticide

Un po’ di tempo fa, mi sono ritrovato stanco morto di nuovo in una Londra untuosa, con un desiderio intenso di andare a caccia di due rarità: le retrocopertine della NME – magazine musicale britannico molto indie all’epoca, ndr – che si diceva fossero segretamente nascoste nelle vetrine e immerse nelle friggitrici di ogni distributore di kebab del Regno Unito e il primo molto-fuori-stampa LP delle Raincoats.

La ricerca del NME era una ingegnosa, ammiccante ultima trovata di un tentativo di essere, uh, osceni. Comunque, il Signore e Julian Cope stesso sanno quanto abbiamo davvero tanto, tanto, tanto bisogno che la NME accolga le mani unite dei nostri ragazzini sulla grande, blu marmorea ed eccitante carriera musicale dei NIRVANA. Per cui, di grazia, benediteci ancora – saremo sempre nutriti dai vostri turbinati ipertrofici ad alto contenuto calorico.

Per soddisfare la seconda parte della mia missione, sono andato al negozio Rough Trade e, ovviamente, non ho trovato nessun disco delle Raincoats nel cestino. Quindi ho chiesto alla signora alla cassa e mi fa “bè, io sono vicina di casa di Anna (membro delle Raincoats) e lavora in un negozietto dell’usato non molto lontano da qui”. Mi ha disegnato la mappa e sono andato da Anna.

Qualche tempo dopo, sono arrivato a questo negozio elfico pieno di altre cose che avevo cercato compulsivamente negli ultimi anni – rovinatissime bambole-marionette incise nel legno (vecchie di qualche centinaio di anni). Un sacco di queste… avevo fantasticato di trovare una nave piena di queste bambole. Non accettavano la mia carta di credito ma comunque erano davvero troppo costose. Anna comunque era lì quindi mi sono presentato con una faccia rossa da febbre e ho spiegato il motivo della mia intrusione. Ricordo ancora il suo miserabile capo lanciarmi occhiatacce di fuoco. Mi dice (molto cortese, molto inglese) “bè, forse ne ho un po’ in giro quindi, se ne trovo uno, te lo invio”. Me ne sono andato sentendomi un imbranato, come se avessi violato il suo spazio, come se lei avesse pensato che la mia band era pacchiana.

Qualche settimana dopo ho ricevuto una copia del vinile di quelle meravigliose sacre scritture classiche con una personalizzata custodia spolverata e ricoperta di testi xerocopiati, foto, e gli autografi di tutta la band. C’era anche una lettera commovente da parte di Anna. Mi ha reso molto più felice che suonare di fronte a migliaia di persone ogni sera, idolatrato come un dio del rock dai fan, con il plankton dell’industria musicale a baciarmi il culo, e il milione di dollari che ho fatto l’anno scorso. È una delle poche cose importanti per cui sono riconoscente da quando sono diventato il genietto intoccabile.

È stato gratificante tanto quanto andare in tour con le Shonen Knife e guardare le persone piangere dalla gioia per la loro onestà. Ha reso felice le persone e ha reso felice me sapere che avevo aiutato a portarle in UK.

È stato gratificante come l’ultimo concerto dei Vaselines a Edinburgo. Si sono riuniti solo per suonare con noi nella loro città, probabilmente senza avere idea di quanto fosse eccitante e lusinghiero per noi (e di quanto fossimo nervosi prima di incontrarli).

È stato gratificante come quando ci hanno chiesto di andare in tour due volte con i Sonic Youth, essendo totalmente sotto la loro protezione e mostrandoci cosa fosse davvero la dignità.

È stato gratificante come i disegni che Daniel Johnston mi ha inviato, o il singolo degli Stinky Puffs dal figlio di Jad Fair, o suonare sullo stesso cartellone di Greg Sage a L.A., o aiutare a produrre il prossimo disco dei Melvins, o essere sulla compilation dei Wipers, o Thor da T.K. che mi regala la prima edizione del Pasto Nudo autografata, o diventare amici con Stephen Pavlovic – il nostro promoter del tour australiano che mi ha inviato un LP in vinile dei Mazzy Star – o suonare “The Money Will Roll Right In” con i Mudhoney, o avere il potere di insistere a portare Bjorn Again al Reading Festival, o essere in grado di portare il mio amico Ian in tour con noi solo per divertirci, o pagare 5 mila dollari Calamity Jane per essere infastidita da venti mila macho boys in Argentina, o chiedere ai miei amici Fits Of Depression di suonare con noi al Seattle Colliseum, o suonare con i Poison Idea all’evento No On Nine organizzato a Portland da Gus Van Sant, o partecipare a uno degli concerti di beneficienza pro-choice delle L7 a L.A., o limonare con Chris e Dave al Saturday Night Live solo per dispetto agli omofobi, o incontrare Iggy Pop, o suonare con i Breeders, Urge Overkill, T.V. Personalities, i Jesus Lizard, Hole, Dinosaur Jr, ecc.

Mentre tutte queste cose sono state molto speciali, nessuna è stata nemmeno la metà gratificante quanto avere una bambina con una persona che è un esempio di dignità, etica e onestà. Mia moglie sfida l’ingiustizia e il motivo per cui è stata così severamente attaccata è perché lei sceglie di non funzionare nella maniera dell’Uomo bianco capitalista. Le sue regole per le donne implicano essere remissive, buone buone e non provocatorie. Quando lei non segue queste regole, l’uomo minacciato (che, guarda caso, possiede un esercito di devote traditrici) si spaventa.

Un grande “vaffanculo” a chi tra voi ha la sfacciataggine di dire che sono così ingenuo e stupido da permettermi di essere sfruttato e manipolato.

Non mi sento neanche un poco colpevole per sfruttare commercialmente una cultura giovanile del Rock completamente esausta, perché, a questo punto della storia del rock, il Punk Rock (ancora sacro per alcuni) è morto e sepolto per me. Volevamo solo pagare un tributo a qualcosa che ci ha aiutato a sentirci come se fossimo strisciati fuori dal mucchio di concime del conformismo. Pagare tributo come un imitatore di Elvis o Jimi Hendrix nella tradizione di una band da bar. Sarò il primo ad ammettere che siamo la versione anni ’90 dei Cheap Trick o dei Knack ma l’ultimo ad ammettere che non è stato gratificante.

A questo punto ho una richiesta per i nostri fans. Se qualcuno tra voi in qualsiasi maniera odia gli omosessuali, le persone di un altro colore, o le donne, fateci un favore – lasciateci in pace, cazzo! Non venite ai nostri concerti e non comprate i nostri dischi.

L’anno scorso, una ragazza è stata stuprata da due sprechi di spermatozoi e ovuli mentre cantavano la nostra canzone “Polly”. Ho passato un brutto momento nel sapere che c’è del plankton come questo nel nostro pubblico.

Scusate se sono così fosfocreatina dall’ano, ma è come mi sento.

Con affetto,

Kurdt (quello biondo)

Traduzione a cura di Alessia Melchiorre