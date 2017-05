Non solo i National ma anche Fleet Foxes e Mogwai tra le 5 uscite della settimana

La scorsa settimana è stata troppo impegnativa e non avete avuto il tempo per ascoltare nuova musica? Non vi preoccupate perché come sempre c’è la nostra lista delle 5 migliori uscite grazie alla quale potete recuperare tutto ciò che vi siete persi.

1) THE NATIONAL – THE SYSTEM ONLY DREAMS IN TOTAL DARKNESS

A distanza di ormai quattro anni dal rilascio di Trouble Will Find Me, finalmente Matt Berninger e compagni hanno annunciato l’uscita del loro settimo album che si chiamerà Sleep Well Beast e sarà out il prossimo 8 settembre. Ovviamente i cinque ragazzi newyorkesi ci hanno mostrato anche una piccola anteprima estratta dal nuovo lavoro, e il brano in questione è probabilmente il miglior modo per tornare in scena dopo tutto questo tempo di assenza.

2) FLEET FOXES – FOOL’S ERRAND

Dopo il gran ritorno di due mesi fa con Third Of May/Ōdaigahara, i Fleet Foxes postano anche il secondo singolo estratto da Crack-Up, che potremo gustarci per intero non prima del 16 giugno. Fool’s Errand ha sicuramente un sound più vicino al folk rock tradizionale della band rispetto all’uscita precedente, che invece è una vera e propria sperimentazione lunga quasi 9 minuti.

3) MANDO DIAO – ALL THE THINGS

In un periodo come questo in cui siamo circondati da synth-pop, hip hop e RnB è sempre bello ascoltare nuove uscite in cui ci sono ancora un po’ di chitarre distorte, bassi rocciosi e batterie che picchiano duro. All The Things dei Mando Diao è proprio quel tipo di inedito che si trova sempre più di rado e per questo motivo è bene inserirlo in una rubrica come questa.

4) MOGWAI – COOLVERINE

Proprio ieri la band scozzese ha dichiarato l’uscita del nuovo disco Every Country’s Sun per il primo settembre, regalandoci nel frattempo questo primo singolo: si tratta di un pezzo totalmente strumentale, lungo sei minuti e caratterizzato principalmente da un piacevolissimo quanto monotono giro di chitarra che persiste quasi per tutta la canzone.

5) JAYMES YOUNG – DON’T YOU KNOW

Questa volta chiudiamo con un nome del tutto inedito nella nostra rubrica, un giovane artista di Seattle sotto contratto con l’Atlantic Records che ha cominciato a farsi conoscere nel 2013 aprendo i concerti dei London Grammar e nel 2014 quelli di Vance Joy. Nel 2016 ha pubblicato il suo disco d’esordio Generationwhy e il 23 giugno di quest’anno uscirà anche il secondo lavoro Feel Something. Qui il primo estratto.