Le 5 uscite della settimana tra la sorpresa dei Chromatics e la conferma di Populous

Arrivati a fine maggio possiamo dire tranquillamente che il bilancio sugli inediti usciti di recente è assolutamente positivo. In queste ultime quattro settimane abbiamo assistito non solo a ritorni di grosse band o a grandi conferme di artisti emergenti internazionali, ma (finalmente) anche a qualche buon frutto uscito dalla nostra Penisola. Sperando che anche giugno ci riservi tante belle cose, eccovi qui le ultimissime uscite di questo mese.

1) ALT-J – ADELINE

Ormai manca solo una manciata di giorni all’uscita di Relaxer, il terzo album in studio degli Alt-J a distanza di quasi tre anni dal precedente This Is All Yours. Con Adeline ci troviamo già al terzo singolo estratto da esso dopo In Cold Blood e 3WW, tre brani fantastici accomunati da quello spirito introspettivo e a tratti paranoico che ha da sempre contraddistinto lo stile dei quattro ragazzi inglesi.

D’altronde se oggi vengono definiti addirittura come “i nuovi Radiohead” un motivo ci sarà.

2) AMERICAN FOOTBALL – MY INSTINCTS ARE THE ENEMY

Altro grandissimo ritorno della scorsa settimana è quello degli American Football, che dopo aver rilasciato l’anno scorso il loro sorprendente secondo disco ci avevano mostrato solamente i due estratti I’ve Been So Lost For So Long e Desire Gets In The Way. My Instincts Are The Enemy è dunque il tanto atteso terzo singolo, un’ottima scelta da parte della band perché si tratta di un pezzo davvero meritevole.

3) CHROMATICS – SHADOW

Come vi abbiamo già raccontato qualche giorno fa, i Chromatics sono tornati in scena in occasione del secondo episodio della nuova stagione di Twin Peaks. Lo stesso giorno il canale youtube della Italians Do It Better (etichetta con cui sono sotto contratto dal 2012) ha pubblicato il videoclip della canzone che come al solito trovate di seguito.

4) POPULOUS FEAT. ELA MINUS – AZUL ORO

Ebbene sì! Anche questa settimana Populous ha fatto parlare di sé con un altro grande inedito, ancora una volta un nome che accostiamo volentieri a quelli internazionali. Questa volta però Andrea Mangia non ha fatto tutto da solo, si tratta infatti di un featuring con la giovanissima artista colombiana Ela Minus, autrice di un’eccellente prestazione vocalica in questo brano.

5) BLEACHERS – I MISS THOSE DAYS

Nell’ultimo periodo i Bleachers sono davvero in gran forma: dopo Don’t Take The Money, Everybody Lost Somebody e Hate That You Know Me la band americana ci lascia anche il quarto singolo estratto da Gone Now, il loro secondo album che come Relaxer degli Alt-J uscirà il prossimo due giugno. I Miss Those Days è parecchio diverso rispetto agli altre tre, ma è un discorso che si può fare tranquillamente per tutti i quattro pezzi finora usciti, soprattutto per quanto riguarda la tanta elettronica presente in Hate That You Know Me.