Troppe uscite nella scorsa settimana, qui le migliori cinque

Quest’anno giugno si è presentato sin troppo bene ai nostri occhi e soprattutto alle nostre orecchie: scegliere le migliori cinque uscite questa volta non è stato così facile considerando anche gli inediti di The Kills e The Drums e addirittura Foo Fighters brutalmente esclusi da questa Top 5. Basta solo questo per rendersi conto di quanto sia stata ricca di buoni frutti questa settimana.

1) RADIOHEAD – I PROMISE

Eccolo qui il tanto atteso primo estratto da OKNOTOK, la versione rimasterizzata di Ok Computer che uscirà il 23 giugno. I Promise fa parte delle registrazioni dello storico terzo disco della band di Oxford, ma come ben sappiamo finora è stato suonato esclusivamente nei live. Per cui, se ancora non l’aveste fatto, vi consigliamo di ascoltare questo gran pezzo e di gustarvi il fantastico videoclip diretto da Michal Marczak che trovate di seguito.

2) LIAM GALLAGHER – WALL OF GLASS

Dopo tre anni di stop assoluto in seguito allo scioglimento dei Beady Eye del 2014, il re del Britpop è finalmente tornato. C’è da dire che questo esordio da solista ha creato non poche polemiche sul web, in quanto Gallagher ha sempre affermato in diverse interviste di non essere così “stronzo” da produrre un disco solista. Tuttavia l’ex frontman degli Oasis ha ammesso la sua incoerenza già nel 26 agosto dello scorso anno con un tweet che recita “E’ ufficiale: sono uno stronzo”, anticipando subito dopo il rilascio del suo primo disco per il 2017. Detto ciò, per il momento non resta altro che vedere come andranno le cose e nel frattempo ascoltare a ripetizione questa prima bomba uscita mercoledì scorso.

3) ARCADE FIRE – EVERYTHING NOW

Un altro inedito della scorsa settimana che ha fatto discutere molto è sicuramente quello degli Arcade Fire, anche se in questo caso non per questioni di incoerenza bensì di qualità musicale. In effetti probabilmente non ci troviamo di fronte ad un brano paragonabile ai massimi capolavori della band canadese, ma è da apprezzare la grande mossa di marketing attuata al Primavera Sound. In ogni caso bisogna ricordare che la musica è fortunatamente una delle poche cose soggettive e personali che ci sono rimaste di questi tempi, per cui buon per voi se ritenete che questo pezzo meriti tanto e sia un vero capolavoro!

4) PHOENIX – GOODBYE SOLEIL

Fresco fresco di ieri c’è anche un nuovo singolo dei Phoenix nella top 5 della settimana, esattamente il terzo dopo la title-track dell’album Ti Amo e J-Boy, dotato di un intro di tastiera molto simile a quello del brano in questione. Goodbye Soleil sembra dunque essere l’ultimo estratto prima della pubblicazione del nuovo lavoro che avverrà venerdì prossimo e che noi aspettiamo fortemente.

5) THE WAR ON DRUGS – HOLDING ON

Chiudiamo con un altro meraviglioso gioiello dei War on Drugs, forse anche più bello del precedente Thinking Of A Place. Holding On è quindi il secondo assaggio dal nuovo disco A Deeper Understanding che uscirà il 25 agosto a distanza di oltre tre anni da Lost in the Dream.