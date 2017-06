Gorillaz, Bonobo e un feat di Iggy Pop tra le migliori uscite della settimana

Giugno continua a meravigliare e a regalarci tanti altri buonissimi frutti. Anche questa volta le nuove uscite degne di menzione sono davvero troppe e qui vi segnaliamo anche grossi nomi come Bjork, Toro y Moi o ancora Iron & Wine. Di seguito proviamo a raccoglierne le migliori cinque.

1) GORILLAZ – SLEEPING POWDER

Dopo il rilascio di Humanz ormai più di un mese fa ecco qui un nuovissimo singolo dei Gorillaz non incluso nel nuovo disco: un po’ di tempo fa Damon Albarn aveva già annunciato in un’intervista a Zane Low di avere ancora “40/45 nuovi pezzi in cantiere”, e questo primo fantastico inedito movimentato e ballabile ci fa sperare in tanti altri nuovi brani di questo calibro.

2) BONOBO – SAMURAI

Esattamente una settimana fa l’artista britannico ha pubblicato a sorpresa un nuovo EP dal titolo Bambro Koyo, contenente oltre al brano in questione due versioni diverse della title track. Entrambi i pezzi fanno parte di Migration, il suo sesto disco nonché uno dei maggiori album di musica elettronica usciti quest’anno, e Samurai ne è proprio la traccia iniziale.

3) ONEOHTRIX POINT NEVER FEAT. IGGY POP – THE PURE AND THE DAMNED

Solamente due giorni prima dell’esemplare show portato in scena al Medimex di Bari, l’Iguana del rock è apparso anche in questa collaborazione con Oneohtrix Point Never alias Daniel Lopatin, che nel 2010 con il suo Chuck Person’s Eccojams fu citato come il pioniere assoluto della vaporwave. Il pezzo fa parte della colonna sonora di Good Time, film giallo diretto dai fratelli Joshua e Ben Safdie che sarà visibile nei cinema a partire dall’11 agosto.

4) MAC DEMARCO – ONE ANOTHER

Ci ha provato a fare il serio, e in parte possiamo dire che ci è anche riuscito. Ma dopo aver dimostrato e forse un po’ ostentato quella maturità artistica con la pubblicazione di This Old Dog, arrivato al quinto singolo il cantautore canadese ha deciso di mostrarci ancora un altro po’ di sano cazzeggio adolescenziale con questo videoclip di Pierce McGarry tra tante sigarette e faccine buffe.

5) FLEET FOXES – IF YOU NEED TO, KEEP TIME ON ME

Crack-Up uscirà tra soli quattro giorni, ma per fortuna la band di Seattle ci ha reso più dolce l’attesa lasciandoci questo terzo estratto dopo le grandi sorprese Third Of May/Ōdaigahara e Fool’s Errand. If You Need To, Keep Time On Me è la sesta traccia tra le dodici totali del nuovo album che vi ricordiamo potete già gustare via NPR.