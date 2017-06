I nuovi singoli di Queens Of The Stone Age e Arcade Fire nel meglio della settimana

Arrivati a metà giugno non è certo facile seguire giorno per giorno le tantissime nuove uscite di queste settimane. Il caldo si fa sempre più pressante e la voglia di mollare tutto per rinfrescarsi a mare è ancora più forte, ma sarebbe davvero un peccato trascurare totalmente gli inediti di questo periodo: prendetevi quindi dieci minuti di pausa e rigeneratevi con queste cinque chicche.

1) QUEENS OF THE STONE AGE – THE WAY YOU USED TO DO

I vincitori assoluti della settimana sono proprio loro, che il giorno dopo aver dichiarato il nome del nuovo album Villains hanno finalmente pubblicato questo primo singolo a distanza di quattro anni dall’ultimo successo …Like Clockwork. Le aspettative per questo settimo disco sono ovviamente altissime, soprattutto dopo lo strano video postato mercoledì scorso in cui alla fine troviamo la scritta “Honestly, the best album ever”. Staremo a vedere se sarà veramente così, ma intanto gustiamoci questa prima bomba.

2) ARCADE FIRE – CREATURE COMFORT

Gli Arcade Fire sono senza dubbio la band più attiva del momento: dopo aver spiazzato tutti durante il secret show al Primavera Sound due settimane fa, ecco qui il secondo estratto da Everything Now suonato per la prima volta live proprio a Barcellona. Con Creature Comfort questa volta ci troviamo di fronte ad un pezzo che sembra aver convinto molto più rispetto alla title-track uscita due settimane fa, probabilmente perché più vicina al loro sound originale a cui siamo un po’ tutti affezionati.

3) THE KILLERS – THE MAN

Altro sorprendente ritorno di questi ultimi giorni è quello di Brandon Flowers e compagni, che con questo singolo sembrano essere tornati ad alti livelli dopo le deludenti uscite pop del 2013 stile ultimi Coldplay come Shot at the Night o Just Another Girl. The Man è davvero un gran bel pezzo ballabile e che a tratti ricorda proprio i sopracitati Arcade Fire, soprattutto per quanto riguarda il falsetto di Flowers che almeno in questo resta ancora uno dei migliori.

4) ROSTAM – BIKE DREAM

Buone notizie arrivano anche dall’ex Vampire Weekend che, dopo aver collaborato l’anno scorso con Hamilton Leithauser per il disco I Had The Dream That You Were Mine, si appresta a rilasciare il suo album di debutto Half-Light il prossimo 8 settembre. Questo primo assaggio fa davvero sperare in grande.

5) THE HORRORS – MACHINE

Torna finalmente anche la band inglese a distanza di tre anni dal quarto lavoro Luminous. Per il momento non è stato ancora annunciato nessun nuovo disco all’orizzonte, ma la grande qualità di Machine fa venire voglia di tanti altri inediti dal sound cupo e tormentato di cui abbiamo tremendamente bisogno.