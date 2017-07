St. Vincent, National, Arcade Fire e tanti nuovi singoli da ascoltare

Dopo il leggero rallentamento della scorsa settimana, negli ultimi giorni la frequenza e la qualità di nuove uscite sono tornate ai loro apici. Questa volta abbiamo fatto un piccolo strappo alla regola andando oltre il solito massimo di cinque, in quanto sarebbe davvero un peccato escludere anche solo una delle chicche che trovate di seguito.

1) ARCADE FIRE – SIGNS OF LIFE

A distanza di neanche due settimane dall’uscita di quel fantastico inedito intitolato Creature Comfort, ecco qui un’altra ltra meraviglia dalla band canadese estratto dal nuovo album Everything Now (fuori il 28 luglio). Con Signs Of Life gli Arcade Fire sono già a tre singoli pubblicati, e probabilmente ne uscirà anche un quarto prima del rilascio del disco.

2) MOGWAI – PARTY IN THE DARK

Ci sono anche i Mogwai in questa settimana, che però a differenza degli Arcade Fire non pubblicavano nuovi pezzi dal mese scorso. Dopo Coolverine, Party In The Dark è quindi il secondo estratto da Every Country’s Sun, che potremo ascoltare interamente solo dopo il primo settembre.

3) THE NATIONAL – GUILTY PARTY

In attesa del rilascio di Sleep Well Beast previsto per l’8 settembre, ecco qui un secondo grandissimo assaggio dopo The System Only Dreams In Total Darkness, che ormai più di un mese fa sorprese un po’ tutti noi facendoci sognare a occhi aperti. Questa volta ci troviamo di fronte ad un brano con evidenti influenze elettroniche: l’intro ricorda vagamente i Radiohead di Kid A ed anche la voce di Matt Berninger sembra riprendere lo stile di Thom Yorke.

4) THE XX – I DARE YOU

Molto attivo in questo periodo è anche il trio indie rock britannico, che ha fatto uscire anche il terzo videoclip dall’ultimo lavoro I See You dopo quelli di On Hold e Say Something Loving, tutti e tre diretti da Alasdair McLellan.

5) ST. VINCENT – NEW YORK

Nonostante tutte queste nuove uscite di altissimo livello, probabilmente la vera protagonista degli ultimi giorni è proprio Annie Clark, che con questo brano dal sound intenso e profondo torna finalmente a farsi sentire dopo più di tre anni dal suo quarto disco eponimo St.Vincent.

6) MURA MASA FEAT. DAMON ALBARN – BLU

È stata anche la settimana di Mura Masa, giovane producer britannico classe ’96 che ha annunciato l’uscita del suo debutto discografico per il prossimo 14 luglio. Il disco sarà pieno di grandissime collaborazioni, e per iniziare ci mostra già questo delizioso featuring con sir Damon Albarn.

7) TORO Y MOI – YOU AND I

Questa volta chiudiamo con una new entry della nostra rubrica: il primo singolo uscito tre settimane fa Girl Like You non aveva convinto particolarmente, ma con questo secondo estratto Toro y Moi riesce ad emozionarci trasportandoci magicamente nella disco anni ’80.