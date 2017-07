Four Tet e Rhye tra i 5 singoli da ascoltare questa settimana

Il numero di nuove uscite di questo giugno trascorso da poco è stato assolutamente al di là di ogni aspettativa, ed è davvero difficile ipotizzare che luglio possa fare di meglio. Questa prima settimana però si può dire che non ha deluso, regalandoci 5 inediti davvero niente male.

1) FOUR TET – TWO THOUSAND AND SEVENTEEN

Dopo aver pubblicato alcuni misteriosi post sulla propria pagina Facebook, ecco qui che Kieran Hebden aka Four Tet torna con un nuovissimo singolo a distanza di due anni dall’ultimo lavoro Morning/Evening. Come primo assaggio di questo ritorno Two Thousand and Seventeen ci offre sicuramente grandi soddisfazioni, con la speranza che il musicista britannico non si fermi qui e continui a sfornare tante altre meraviglie di questo tipo.

2) LIAM GALLAGHER – CHINATOWN

L’ex frontman degli Oasis ci mostra anche il secondo estratto dal suo debutto solista As You Were (out il 6 ottobre) poco più di un mese dopo l’uscita di Wall Of Glass, che ha sorpreso in positivo anche i più scettici. Questa volta ci troviamo di fronte ad un brano decisamente più pop, in cui viene messo in maggior rilievo il grande passo in avanti della voce di Gallagher rispetto non solo a tre anni fa con i Beady Eye ma soprattutto agli ultimi tempi con gli Oasis.

3) JAPANESE BREAKFAST – ROAD HEAD

In attesa del rilascio di Soft Sounds From Another Planet fissato a venerdì prossimo, la leader dei Little Big League ci anticipa un secondo estratto a distanza di due mesi dal primo Machinist.

4) GHOSTPOET – FREAKSHOW

Un’altra gran bella novità della settimana è firmata da Obaro Ejimiwe alias Ghostpoet, che già tre mesi fa si è fatto sentire con un altro pezzo dal titolo Immigrant Boogie. A differenza di quest’ultimo, Freakshow non è uscito come singolo a parte ma è incluso nel suo quarto album in studio Dark Days And Canapés, disponibile solo dal prossimo 18 agosto.

5) RHYE – PLEASE

Questa settimana chiudiamo con i Rhye, duo R&B reduce da un featuring con Bonobo in Break Apart che scenderà nella nostra penisola a Milano martedì prossimo. Oltre a Please è uscito anche un altro brano, Summer Days, senza però un videoclip così intenso come questo qui che trovate di seguito.