Nine Inch Nails, Arcade Fire, Mount Kimbie: tante nuove uscite questa settimana

Ci eravamo lasciati con le prime uscite di luglio, che sicuramente non hanno deluso. Questa seconda settimana però è davvero al di sopra di tutto, tra ritorni epocali e conferme di un certo livello.

1) NINE INCH NAILS – LESS THAN

Gli eroi della settimana questa volta sono loro, che vincono a mani basse con questo sorprendente ritorno in scena pieno di synth anni ’80 e drum machine. Il brano è inserito nel nuovo EP Add Violence che uscirà giovedì 21.

2) ARCADE FIRE – ELECTRIC BLUE

Zitti zitti Win Butler e compagni sono arrivati già al quarto estratto dal nuovo album Everything Now , che ricordiamo sarà fuori il prossimo 28 luglio. Anche questa Electric Blue presenta una strumentale con diverse influenze elettroniche, stavolta accompagnata dall’incredibile delicatezza vocalica di miss Régine Chassagne.

3) GARBAGE – NO HORSES

Dopo il rilascio di Strange Little Birds dello scorso anno, i Garbage sono già tornati con questo nuovo singolo un po’ inusuale per i loro standard. Non si sa ancora se il brano sarà contenuto in un prossimo lavoro, noi di certo lo speriamo vivamente.

4) ALGIERS – CLEVELAND

Se arriviamo alla quarta canzone e troviamo gli Algiers significa che in questa settimana le uscite hanno superato davvero ogni aspettativa: questa Cleveland è probabilmente il miglior singolo estratto finora da quel nuovo album chiamato The Underscore Of Power che ha colpito un po’ tutti in modo sorprendente.

5) MOUNT KIMBIE FT. KING KRULE – BLUE TRAIN LINES

Chiudiamo con un altro capolavoro immenso addirittura votato come Best New Track da Pitchfork: Blue Train Lines è un riuscitissimo risultato uscito dall’inedita collaborazione tra Mount Kimbie e il rapper King Krule, qui protagonista di una fantastica prestazione vocalica cruda ed incazzata al punto giusto.