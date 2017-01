Il 7 Aprile torna Father John Misty con il suo terzo album, Pure Comedy: in anteprima il cortometraggio che racconta il disco

Pochi minuti fa Father John Misty ha annunciato l’uscita del suo terzo album, Pure Comedy, dopo aver rilasciato nella serata di ieri il nuovo singolo omonimo. Il disco, che durerà 75 minuti, sarà ancora una volta prodotto dal musicista ex Fleet Foxes e da Jonathan Wilson. Distribuito dalla Sub Pop (Bella Union per il mercato europeo) sarà disponibile dal 7 Aprile con quattro diversi artwork affidati all’illustratore del New Yorker, Ed Steed.

A collaborare all’album ci saranno anche importanti compositori provenienti dal mondo della musica colta e contemporanea come il veterano Gavin Bryars e il giovane Nico Muhly oltre al musicista americano Thomas Bartlett già al fianco di The National e Sufjan Stevens.

Insieme alla notizia, Father John Misty ha pubblicato sul suo canale youtube un cortometraggio di 25 minuti, Pure Comedy – The Film, diretto dallo stesso Tillman e da Grant James, dietro alle quinte d’artista dove è possibile ascoltare frammenti delle 13 canzoni dell’album.

Qui la tracklist:

01 Pure Comedy

02 Total Entertainment Forever

03 Things It Would Have Been Helpful to Know Before the Revolution

04 Ballad of the Dying Man

05 Birdie

06 Leaving LA

07 A Bigger Paper Bag

08 When the God of Love Returns There’ll Be Hell to Pay

09 Smoochie

10 Two Wildly Different Perspectives

11 The Memo

12 So I’m Growing Old on Magic Mountain

13 In Twenty Years of So