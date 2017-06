Il concerto di Angel Olsen al Covo Club di Bologna, le fotografie e un inedito speciale

La regina dell’indie folk statunitense Angel Olsen ritorna a Bologna, nella cornice della rassegna estiva del Covo Club di Bologna, per presentare dal vivo My Woman l’ultima produzione uscita a settembre per Jagjaguwar Records. In apertura Alex Cameron, ennesima scommessa vinta da Secretly Canadian.

Vi raccontiamo il live attraverso le foto della serata e, in più, la Olsen ha stupito tutti con Special brano mai rilasciato in un disco che ha eseguito sotto richiesta di un fan per la prima volta. Lasciatevi incantare dal brano mentre scorrete la nostra fotogallery.