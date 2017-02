Anno 2017. David Bowie ha vinto 4 Grammy Awards

Il 10 gennaio 2016 le agenzie stampa di tutto il mondo (e forse anche di altri mondi) battevano la notizia della scomparsa di David Bowie. Più o meno una settimana dopo l’uscita di ★(Blackstar). Noi non ci abbiamo mai creduto e da ieri ne abbiamo le prove.

Già perchè il 12 febbraio 2017 the Thin White Duke ha ricevuto ben quattro Grammy Awards. Miglior canzone Rock (Blackstar), Miglior performance Rock, Miglior disco alternativo (probabilmente alternativo alla musica di mer*a), Miglior produzione per un album non classico per ★(Blackstar) e, se si considera il Grammy per il Miglior packaging (che nella versione in vinile effettivamente più che un disco sembra la stele di rosetta) dato a Jonathan Barnbrook, in realtà fanno cinque, esattamente quanti ne ha vinti Adele, la più premiata di questa edizione.

E voi davvero credete che uno che è morto da un anno potrebbe mai prendere più Grammy di Beyonce incinta di due gemelli?

Vedete che non è morto?!?