Ci sono le date italiane del tour degli Arcade Fire, ergo il nuovo disco esce a breve

Mentre attendiamo in devota fiducia il nuovo disco degli Arcade Fire sappiamo già che quest’estate arriveranno in Italia per suonare dal vivo in due occasioni. Il 17 Luglio saranno all’Ippodromo Snai San Siro di Milano e il 18 all’Ippodromo del Visarno di Firenze.

Luglio caldo, ma nel frattempo ci aspettiamo che questo nuovo disco venga fuori.

17 LUGLIO 2017 – Milano Summer Festival – IPPODROMO SNAI SAN SIRO

Prezzo biglietti:

Posto unico in piedi 37€ + diritti di prevendita

18 LUGLIO 2017 – Firenze Summer Festival – VISARNO ARENA IPPODROMO DEL VISARNO

Prezzo biglietti:

Posto unico in piedi € 36,00 + diritti di prevendita

Primo Settore Tribuna Numerata € 45,00 + diritti di prevendita

Secondo settore Tribuna Numerata € 38,00 + diritti di prevendita

I biglietti saranno disponibili in prevendita su www.iovado.club e My Live Nation dalle ore 11.00 del 15 Febbraio e dalle ore 11.00 del 16 Febbraio su www.ticketone.it