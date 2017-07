In arrivo un musical sul grunge con musica di Nirvana e Soundgarden

Qui proprio non immaginiamo cosa ne possa venir fuori: un musical sul grunge e sulla scena di Seattle degli anni Novanta con musiche di Nirvana e Soundgarden. State immaginando già persone che ballano e cantano su Smells Like Teen Spirit e Black Hole Sun? Riuscite a immaginare le solite atmosfere felici che colgono i musical, attori e personaggi in giro per le città con la voglia di fischiettare e canticchiare, musicate da Rape Me dei Nirvana o Would degli Alice in Chains?

Creato e diretto da Wendy C. Goldberg il musical è la storia di un musicista grunge basata su un libro di Matt Schatz. Per ora non ci sono tanti dettagli, resta solo da immaginare o forse non immaginare.