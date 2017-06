Buone ragioni per non mancare l’Arti Vive Festival: Blonde Redhead, Xiu Xiu, Kevin Morby

Anche quest’anno l’Emilia Romagna si conferma terra di bei festival estivi, e Soliera (provincia di Modena) continua la sua tradizione a questa vocazione con il festival di musica indipendente Arti Vive. Nella nostra Guida ai festival dell’estate italiana vi avevamo già consigliato l’Arti Vive Festival sulla fiducia, prima che il programma fosse affinato. Ora che la line up si è arricchita siamo sempre più ansiosi di fare un giro a Soliera: a Kevin Morby e His Clancyness si aggiungono infatti nomi come Blonde Redhead e Xiu Xiu.

Splendide le location, tra piazze e castelli: una quattro giorni che raccoglierà eventi di musica, teatro e performance di strada, dal 6 al 9 di Luglio. Tre giorni saranno dedicati ai grandi appuntamenti di musica dal vivo, si parte il 7 Luglio con la serata free entry in cui suoneranno Kevin Morby (che la prossima settimana esce con il nuovo album City Music), e gli italiani His Clancyness e Giungla.

Anche l’8 Luglio è a ingresso gratuito: sul palco Sick Tamburo, Soviet Soviet, Mood e Padre Gutiérrez. Una serata devota alle chitarre.

Il 9 Luglio si conclude tutto con un gran finale, per l’unico evento a pagamento del festival: sul palco arrivano infatti gli storici Blonde Redhead e Xiu Xiu, più l’italiano Christaux (ex Iori’s eyes). L’appuntamento è al Teatro dei Venti, prezzo 15 euro.

Qui sotto trovate il programma completo del festival, occhio anche agli appuntamenti teatrali.

ARTI VIVE FESTIVAL

Soliera, MO

6 – 9 luglio

tutti gli eventi si svolgono in centro storico

★ giovedì 6 luglio, ingresso gratuito

teatro

Paolo Rossi, “L’Improvvisatore”

Ceresoli, Gallerano, Cenci, “Faschion Macht Frei”

★ venerdì 7 luglio, ingresso gratuito

live

Giungla

His Clancyness

Kevin Morby

The Gluts (aftershow @ Arci Dude)

★ sabato 8 luglio, ingresso gratuito

teatro

Andrea Menozzi, “O… come Arachide”

live

Padre Gutiérrez

Mood

Soviet Soviet

Sick Tamburo

Capibara (aftershow @ Arci Dude)

★ Domenica 9 luglio, ingresso 15€

teatro

Teatro dei Venti, “Pentasilea”

live

Christaux

Xiu Xiu

Blonde Redhead

prevendite attive qui