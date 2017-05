Auguri Blonde On Blonde: il capolavoro di Bob Dylan invecchia ma non appassisce

Il 16 Maggio 1966 usciva fuori Blonde On Blonde di Bob Dylan, uno dei dischi più belli di Zimmerman. Mentre aspettiamo di festeggiare il compleanno dell’uomo di Duluth il prossimo 24 Maggio, qui troviamo un Dylan al massimo della forma che azzecca un pezzo dopo l’altro, una cavalcata tra I Want You, Just Like a Woman, Visions of Johanna, che non perde un giro fino al finale di classe con la meravigliosa Sad Eyes Lady of the Lowlands. Il vecchio Bob che ci lascia viaggiare a occhi aperti su Fourth Time Around, che ci addomestica nel blues di Memphis, e ci fa perdere nell’assoluta dolcezza di Marie. Uno dei capolavori della storia del rock. Una vetta artistica del Novecento. Un patrimonio dell’umanità da difendere coi denti. Immortale.

È sempre l’ora di risentire questo disco, anche nel giorno del suo compleanno. Godetevelo.