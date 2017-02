Bandcamp donerà i profitti di questo venerdì all’American Civil Liberties Union

Il mondo della musica (e non solo) continua a mobilitarsi in queste calde giornate, e anche Bandcamp prende posizione, decidendo di donare tutti i profitti di questo venerdì 3 Febbraio all’ACLU, l’American Civil Liberties Union che è in prima linea per la protesta contro Trump e la decisione del ban dagli Stati Uniti nei confronti di alcuni cittadini e rifugiati provenienti da 7 paesi a prevalenza musulmana.

Lo ha annunciato il fondatore di Bandcamp, Ethan Diamond, in un comunicato che potete leggere qui per intero. Il 100% di tutti i profitti di venerdì 3 Febbraio andranno all’Aclu. È un gesto ovviamente simbolico, ma di grande impatto nel prendere posizione contro alcune azioni ritenute discriminanti dal CEO di Bandcamp.

Inoltre Diamond propone una selezione di artisti provenienti dai paesi messi al bando (più il Messico), una collezione di pezzi che fanno parte del catalogo di Bandcamp, dalla Siria di Omar Souleyman, al Sudan e allo Yemen. Qui sotto ve ne facciamo ascoltare qualcuno.