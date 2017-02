Beyoncé detta tendenza, da Instagram alle cuffie made in Italy

Nelle scorse giornate Beyoncé ha annunciato con una foto su Instagram di essere in dolce attesa di due gemelli, foto che ha attirato l’attenzione pubblica internazionale e superato ogni record in termini di like e share. Come per il lancio dell’ultimo album Lemonade lo scorso anno, anche l’annuncio della gravidanza è arrivato a sorpresa: si può dire che tutto quello che tocca Beyoncé diventa oro per i fan (e non solo).

La popstar 35enne aveva rilasciato Lemonade lo scorso 23 Aprile, scegliendo come servizio di streaming Tidal (di cui è proprietario il marito Jay Z), accompagnando il disco con un cortometraggio di 60 minuti trasmesso dalla HBO lo stesso giorno. Un visual album a tutti gli effetti. Con uno sguardo attento ai video di Lemonade si può notare un piccolo particolare, nella ballad al pianoforte Sandcastles, Beyoncé suona indossando un paio di cuffie made in Italy.

Si tratta delle PRYMA 0|1 Carbon Marsala, scelte proprio da Beyoncé perché cuffie di design fedeli alla riproduzione del suono, prodotte da un’azienda leader dell’alta fedeltà del suono come Sonus Faber. Ancora una volta l’eroina black vuole dettare tendenza, e ci riesce. Se già Lemonade si rivolgeva soprattutto alle donne, anche la scelta delle cuffie PRYMA non è casuale: la cura per il design e per la qualità di queste cuffie lo rendono un prodotto appetibile come una borsa.



Insomma, Beyoncé riesce a catalizzare l’attenzione di pubblico e fan, che sia attraverso il suo corpo, utilizzando Instagram come addetto stampa di se stessa, o che sia per promuovere un servizio di streaming che per ora sta tentando la rincorsa a Spotify e Deezer come Tidal. I video di Lemonade sono infatti disponibili solo su Tidal. Ora prevediamo che le cuffie di Beyoncé diventeranno una moda. E sarà targata made in Italy.