«La scena musicale locale è una massa di trogloditi», ci dice Morrisey nel primo trailer del suo biopic

Si chiamerà England is Mine il primo biopic non autorizzato sulla figura di Morrisey, dall’adolescenza fino alla nascita degli Smiths, che verrà mostrato in anteprima il prossimo 2 luglio al festival internazionale di Edinburgo. Diretto da Mark Gill, con Jack Lowdell nei panni del giovane Morrisey, il film intende ricostruire gli anni formativi, dall’inserimento nell’odiata scena musicale dell’epoca, all’incontro fondamentale con Jonny Marr. A England is Mine l’arduo compito di ricostruire un personaggio da sempre complesso e difficile da comprendere, noi lo attendiamo. Qui sotto il primo trailer reso disponibile sul Guardian: