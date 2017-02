Il Bleech Festival attraversa il Po e sbarca a Milano

Dopo avervi raccontato qui la seconda edizione del Bleech Festival, il festival piacentino di musica indipendente e street food che a settembre ha riempito per tre giorni il Parco della Cavallerizza, vi segnaliamo un nuovo appuntamento organizzato dall’associazione Propaganda 1984. In attesa di scoprire la line up del 2017, la crew emiliana ha deciso di attraversare il Po, lasciandosi alle spalle le dolci colline e la piazza coi cavalli, per sbarcare a Milano.

Cosa vi dovete aspettare dalla serata di venerdì 17 febbraio al Serraglio? Sicuramente molti ospiti, buon vino e, non ultima per importanza, ottima musica (qui il link all’evento). In apertura troverete i Regata, il progetto nato da un laptop e da Alessandro Fab, precedentemente occupato presso la società occulta Wax Anatomical Models. Nel tempo si sono poi uniti alla causa G Templari ai synth e Luca S alle ritmiche. Suonano a tratti wave, a tratti pop digitale, a tratti whatever.

A seguire il progetto musicale di Federico Pagani, in arte An Harbor, che è accompagnato in giro per l’Italia (e forse non solo, un giorno o l’altro) dalla sua chitarra e da un’Alfa GT. Scrivono e suonano canzoni tutte uguali ma tutte diverse che parlano delle quattro cose che per loro contano nella vita: l’amore, l’odio, il rocknroll e non mollare mai.

E in conclusione il djset dei Funclab, nati dal desiderio di unire le forze, dalla necessità di comunicare e dalla voglia di creare. Dopo anni di lavori individuali, ognuno di loro ha deciso di mettere le proprie abilità a disposizione del gruppo. Così è nato un collettivo giovane ma capace di fabbricare idee e progetti in vari campi del design. Tutti gli ingredienti per la festa ci sono, mancate soltanto voi, compresi i superstiziosi che adesso hanno un ottimo motivo per uscire di casa.