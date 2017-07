Bleech Festival: il festival gratuito dell’indie italiano

Dall’1 al 3 settembre al Parco della Cavallerizza di Piacenza torna il Bleech Festival, la rassegna organizzata dall’associazione Propaganda 1984 e dedicata alla musica indipendente italiana e alle più gustose proposte di street food. Tra i nomi di questa terza edizione ci sono Ex-Otago, Canova e Carl Brave x Franco126.

Nato nel 2015, Bleech Festival (qui trovate il nostro live report all’edizione 2016) propone musica indipendente da tutta Italia e una ricca selezione di food truck, circondati da una vivissima proposta culturale a 360°: proiezioni video, handmade market, workshop e laboratori, cucina, danza, escursioni e molto altro.

“Bleech è il racconto della bellezza che vogliamo vivere a Piacenza. A condividere la nostra idea, ci sono i 6.000 visitatori della 1° edizione e gli oltre 13.000 della seconda. Una bellezza fatta di dialogo, condivisione e spazi aperti, immersi in un giardino urbano ancora tutto da scoprire.”.

Gli Ex-Otago, reduci da un anno di grandi successi iniziato con il singolo Gli occhi della luna insieme a Jake La Furia del collettivo rap Club Dogo, hanno da poco pubblicato una versione deluxe del loro ultimo disco Marassi che vede la partecipazione di tantissimi artisti. Ci vuole molto coraggio, è l’ultimo singolo, in rotazione nelle principali radio italiane, e vede la partecipazione di Caparezza.

“Siamo felicissimi di poter portare a Piacenza una band che sta realizzando soldout in tutta Italia, non solo per la qualità delle loro canzoni, ma soprattutto per la grande carica che esprimono dal vivo. E’ il nome di punta di un cartellone artisticamente molto ricco, con importanti rappresentanti della nuova musica indie italiana che sta ricevendo grande attenzione anche dai circuiti mainstream tradizionali”.

Notizia di pochi giorni fa è la scelta da parte della giuria del “Premio Tenco” di inserire nei 5 finalisti della categoria “Miglior Opera Prima” un altro nome che salirà sul palco di Bleech: Colombre, giovane artista marchigiano che ha debuttato quest’anno con il disco Pulviscolo.

Gli altri due nomi caldi dell’estate 2017 presenti in line up sono quelli del duo romano Carl Brave X Franco 126 in grado di unire melodie della nuova scuola cantautorale romana con sonorità hip-hop e i Canova, giovane band milanese che con il disco d’esordio Avete ragione tutti stanno scalando le classifiche italiane.

Gli altri nomi confermati di questa edizione:

Liede

Francesco Roccati ha 27 anni, viene da Torino, dopo averci conquistato con l’ironia del primo singolo Le finte intellettuali, con Corsica ha confermato il suo talento a colpi di elettro-pop.

Persian Pelican

Splendide ballate alt-rock che affondano nella tradizione americana con arrangiamenti essenziali in cui voce e chitarra sono i veri protagonisti.

Altre di B

Quattro ragazzi partiti da Bologna e che hanno raggiunto i palchi dei principali festival internazionali. Sarà l’occasione per ascoltare in anteprima le canzoni del loro nuovo album che uscirà in autunno.

Revo Fever

Indie rock, psichedelia e r&b. Ci presenteranno il loro disco d’esordio che è in grado di unire sonorità internazionali con la tradizione cantautoriale italiana, Battisti in primis.

Giorgieness

La parte più “ruvida” di Bleech sarà affidata all’unica donna della line-up. Viscerale, diretta e con una voce in grado di travolgere animo e corpo dello spettatore.

Fin dalla sua nascita Bleech Festival cerca di coinvolgere tantissime realtà associative del territorio e anche quest’anno numerose saranno le collaborazioni, da A/Mano Market al FAI Giovani, in un calendario di appuntamenti e iniziative collaterali che si sta arricchendo sempre di più.