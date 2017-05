Annunciato il cast completo di Apolide 2017

3 PALCHI PER 3 MODI DI VIVERE LA MUSICA – 27-28-29-30 Luglio 2017

Dopo l’annuncio dei primi nomi che animeranno il Main Stage, Apolide Festival svela tutti gli artisti che, dal 27 al 30 luglio 2017 all’interno dell’ Area Naturalistica Pianezze di Vialfré (TO), animeranno il Boobs Stage e Soundwood Stage, e annuncia l’apertura delle prevendite ufficiali. Con oltre 50 artisti annunciati per oltre 72 ore di musica, Apolide porta a 3 le dimensioni di quello che – anno dopo anno – si allontana sempre di più dall’essere un semplice festival musicale per diventare una vera e propria esperienza di vacanza culturale alternativa, attenta alle esigenze del suo pubblico eterogeneo. Se infatti ad Apolide i generi si mischiano fino a dare l’idea di una perdita d’identità, ciò che in realtà è assente è una visione del festival come sola nicchia culturale.

MAIN STAGE:

LIVE DI: TIGGS DA AUTHOR (UK/TZ) – EX-OTAGO – PUBLIC SERVICE BROADCASTING (UK) – WARHAUS (BE) – DENTE – XIXA (USA)- POPX – DARDUST – WILLIE PEYOTE – KHOMPA – CIBO – GIULIA’S MOTHER – THE MINIS – EUGENIO IN VIA DI GIOIA – NICK’S AIRLINES – THE HOUSE OF ROCK DJ SET: IVREATRONIC – BOUNCE FM – MAGAZZINO PARADISO – CESSERATA

Per chi vede il festival come l’occasione perfetta per incontrare i protagonisti della musica italiana ed internazionale, cantando e sudando sotto al palco fino a tarda notte, il MAIN STAGE è la dimensione più adatta. Quella del palco principale di Apolide Festival è infatti una lineup pensata per chi vive la musica come un momento di partecipazione e di liberazione dallo stress accumulato durante l’anno.

BOOBS AREA:

LIVE POMERIDIANI DI: OLD FASHIONED LOVER BOY – THE SPELL OF DUCKS – ALDO – SANTELENA LIVE SERALI: DEIAN E LORSOGLABRO – ORIONE – ATLANTE – MOOD BREAKFAST LIVE: LOSBURLA – NEVERWHERE – KARIN AND THE UGLY BARNACLES DJSET: MOONDOGS – TROPICALIA – DO THE REGGAE SPETTACOLI TEATRALI: DAVIDE FONTANA in TOP SECRET – CIRCO LUCE LIBRI: GIADA SUNDAS + LUCA BIANCHINI

Per chi vede il festival come un’occasione d’incontro, riflessione e crescita culturale, il Boobs Stage sarà la sua seconda casa. Aperto alla discussione, all’ascolto, alla scoperta e al relax, il palco è infatti la dimensione perfetta per chi vive la musica – e più in generale l’arte – come un’esperienza intima di crescita culturale.

Attivo dal mattino a notte fonda, BOOBS è un’area raccolta che propone concerti acustici, spettacoli teatrali, incontri e reading.

SOUNDWOOD STAGE:

LIVE DI: FILOQ + BREEZ + RISICO + SUB_MODU (IT/DE) + DAYKODA + OTTER (FR) + MYKJA + AFRONAUTICA + PAOLO MACRÌ & MUNIR NADIR + B-CROMA feat. REMIDI + FEDERICO TOUSCOZ + WOOD MORNING / WOOD NIGHT

Per chi ama l’elettronica e la sperimentazione sonora, la risposta di Apolide Festival è SOUNDWOOD. Il terzo palco del festival è infatti una piccola gemma elettrica incastonata nel verde della natura che proprio dall’ambiente circostante trae ispirazione per le sue sonorità, spesso morbide e talvolta pungenti.

Partendo dalla luce del giorno, da beat mentali e sperimentali al dub, dall’ambient al trip-hop, fino ad arrivare al buio della notte ed alla techno da ballare, sempre con una particolare predilezione per l’elettronica live con i suoi synth e le sue drum-machine.

..E poi tanto altro ancora, la zona Relax, il market, Food Area e quella per lo sport.

Info e biglietti su: www.apolide.net

ABBONAMENTI >> www.bit.ly/apolidetickets | 4DAYPASS: 25€ + d.p.

FAMILY PASS: 60€ + d.p

TICKET GIORNALIERI >> www.bit.ly/apolidetickets

GIOVEDÌ: 12€ + d.p. | VENERDÌ: 12€ + d.p. | SABATO: 15€ + d.p. | DOMENICA: 5€ + d.p.