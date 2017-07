C’è un rarissimo filmato dei Nirvana del 1988

È stato Krist Novoselic a diffondere per primo il rarissimo video del 1988 di una delle prime esibizioni dei Nirvana davanti alle telecamere, mentre suonavano nei locali del negozio di elettronica RadioShack di Aberdeen, terra natia di Kurt. Ai tempi la band era composta dallo stesso Novoselic, da Kurt Cobain (naturalmente) e dal batterista Dale Crover.

Il videoclip non era mai stato diffuso, ma ora è comparso grazie a un fan in versione integrale di 17 minuti in rete. Ritorniamo per un attimo a quel 24 Gennaio 1988, prima che esplodesse il grido Nevermind.