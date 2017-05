Ciao Keith Mitchell, ti ricordiamo ascoltando i Mazzy Star

Hope Sandoval e David Roback dei Mazzy Star hanno espresso tutto il loro sincero cordoglio per la scomparsa di Keith Mitchell, storico batterista della band. “I nostri cuori sono spezzati” – scrivono in uno stato, “abbiamo perduto il nostro amato Keith Mitchell, talentuoso e meraviglioso batterista con cui abbiamo avuto il privilegio di lavorare per anni, vivrà nei nostri cuori per sempre“.

Le cause non si conoscono ancora. Mitchell ha suonato in tutti e quattro i dischi dei Mazzy Star, da She Hangs Brightly del ’90, passando per lo storico So Tonight That I Might See, fino all’ultimo album del 2013, che segnò il ritorno sulla scena della band, Seasons of Your Day. Una piccola clip con un pezzo bellissimo per ricordarlo, e un sentito grazie a chi inventò come registrare i suoni.