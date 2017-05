Cigarettes After Sex: il primo singolo estratto da Each Time You Fall in Love

Della misteriosa band di Greg Gonzales e della sua voce androgina si fa un gran parlare negli ultimi tempi. Sappiamo che la fortuna dei Cigarettes After Sex è arrivata grazie al passaparola delle rete, tant’è che per ora è solo grazie a singoli ed EP di raccolta che la band ha rilasciato materiale. Così l’attesa per l’uscita del disco di esordio cresce.

Each Time You Fall In Love uscirà il prossimo 9 Giugno per la Partisan Records, e possiamo finalmente gustare il primo singolo, dal titolo omonimo. In proposito Gonzales dice: “Parla principalmente di come non sia mai riuscito a sentirmi completamente soddisfatto delle storie d’amore o delle relazioni passate. Era come se fossi sempre alla ricerca di qualcosa in più e col passare del tempo mi ha dato molti problemi“.

I Cigarettes After Sex saranno in Italia per 5 date quest’estate, come potete vedere nel calendario qui sotto. Di seguito l’ascolto del singolo e la tracklist.

24 GIUGNO – Firenze Rock – FIRENZE

08 LUGLIO– Just Like Heaven 2017 | Anfiteatro del Venda – GALZIGNANO TERME (PD)

24 LUGLIO – Villa Ada Roma Incontra Il Mondo – ROMA

25 LUGLIO – Acieloaperto – Villa Torlonia – SAN MAURO PASCOLI (CESENA)

13 AGOSTO – Ypsigrock Festival – CASTELBUONO (PALERMO)

TRACKLIST

1. K.

2. Each Time You Fall In Love

3. Sunsetz

4. Apocalypse

5. Flash

6. Sweet

7. Opera House

8. Truly

9. John Wayne

10. Young & Dumb