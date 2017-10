Crea la tua playlist e vinci 2 Golden Pass per il Club to Club di Torino

Si preannuncia maestosa questa diciassettesima edizione del Club to Club di Torino, da tempo punto di riferimento dei festival nel nostro paese. Anche quest’anno il programma supera ogni immaginazione, sdoppiandosi in due differenti modalità, da un lato quella classica che parte il primo novembre alla Reggia di Venaria con Bill Kouligas e Visible Cloaks, prima di trasferirsi alle Officine OGR (Kamasi Washington, Powell & Wolfgang Tielmans fra tutti) e concludere, come di consueto, con il weekend del Lingotto (Nicolas Jaar, Mura Masa, Arca & Jesse Kanda, Richie Hawtin, Bonobo, Actress, Liberato e molti altri). Senza dimenticare poi i live set dell’Absolut Symposium all’AC Hotel di Via Bisalta, o la chiusura cittadina di Dance Salvario.

Le officine OGR, nuovo centro dell’arte e la cultura da poco inaugurato, sarà il luogo destinato a vedere l’esibizione dei Kraftwerk alle prese con in anteprima italiana la loro serie di concerti in 3D The Catalogue – 1 2 3 4 5 6 7 8, dove suoneranno l’intera discografia day by day (dal 4 al 7 novembre).

La preview ufficiale si svolge, invece, il 19 ottobre al B.A.S.E di Milano, mentre il 26 ottobre alla Lavanderia a Vapore di Collegno (TO) verrà presentato lo spettacolo inedito: To Be Banned From Rome, frutto della collaborazione tra la coreografa e danzatrice Annamaria Ajmone e il musicista e producer Alberto Ricca / Bienoise

Prevendite e programma completo qui.

In collaborazione con CLUB TO CLUB vi diamo la possibilità di vincere due Golden Pass, validi per VENERDÌ 3 e SABATO 4 novembre a eccezione degli show dei Kraftwerk alle OGR Torino.

Per partecipare basta essere fan della nostra pagina Facebook, creare la propria playlist con un massimo 20 brani in riferimento agli artisti in line up che preferite, e spedirla come link (le istruzioni le trovate alla fine dell’articolo) a lindiependentecontest@gmail.com specificando il nome e cognome, con oggetto “Club to Club“.

Il vincitore sarà contattato privatamente entro il 28 ottobre, e le playlist migliori verranno inserite all’interno della nostra guida indiependente al C2C 2017.

Che la sorte sia dalla vostra parte.

