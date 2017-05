Club to Club: Nicolas Jaar e Kamasi Washington nella line up

Dopo il primo, sensazionale annuncio dei Krafwerk, che suoneranno per intero The Catalogue – 1 2 3 4 5 6 7 8 in 3D dal 4 al 7 Novembre, Club To Club rilancia con la prima ondata di nomi.

Tra conferme e sorprese, questi i primi act confermati di cui potremo godere a Torino da 1 al 4 Novembre: Nicolas Jaar, Richie Hawtin (con lo show “Close”), Arca & Jesse Kanda, Ben Frost, Bonobo, Kamasi Washington, mura masa, Actress, Amnesia Scanner, Jacques Greene, Jlin, K Á R Y Y N, Visible Cloaks.

Le prevendite sono già attive qui