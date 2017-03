Oltre l’oscuro | Intervista a Cold Cave (ITA/ENG)

Wesley Eisold è un cantore dell’oscurità e della fragilità che si nasconde dietro al suo alter ego Cold Cave che, tramite atmosfere dark e dilatate, compie una personale discesa negli inferi musicali, spingendo gli strumenti ai loro limiti. Dopo anni di militanza nel post-hardcore e nel punk abbandona la chitarra, prende synth e strumentazioni elettroniche, e continua a scrivere canzoni dense e sofferenti. Poi, le raccolte poetiche (Deathbeds) e il lavoro editoriale con la casa editrice indipendente da lui fondata, la Heartworm Press, che ampliano lo spettro di azione di un autore complesso e originale. Gli abbiamo fatto qualche domanda su tutto quello che lo rappresenta, dalle parole alla musica, il passato e il futuro, in occasione del tour che lo porterà in Italia fra marzo e aprile.

English version here

Partiamo dalla tua storia e dal ruolo che la militanza in alcune band apparentemente distanti dal punto di vista musicale, come Some Girls e Give Up the Ghost, ha ricoperto nella tua evoluzione personale in Cold Cave. Quali elementi sono rimasti? A quali necessità Cold Cave cerca di rispondere?

Conservo ancora un approccio punk in quello che faccio, sia come Cold Cave che nella pubblicazione di libri [sia come autore che come casa editrice, NdR], nel prepararmi ai concerti e così via. Non penso che i tour siano duri, non credo che molto, in verità, lo sia. Questo è dovuto, probabilmente, agli anni in cui ho suonato in condizioni difficili e in posti particolari. Come musicista ho sempre provato a lavorare con altre persone, managers, etichette e anche colleghi perché fare tutto questo da solo può schiacciarti. Queste collaborazioni di solito non funzionano con me, perché avverto spesso la sensazione che ci siano solo una manciata di persone in grado di far parte di quella ristretta categoria di chi comprende il contesto in cui si inserisce la mia musica e, contemporaneamente, a mantenere un’etica punk e di lavoro DIY. Le band in cui ho suonato prima, penso fossero cronologicamente ed emozionalmente giuste per rappresentare il tempo in cui sono esistite. Gli American Nightmare erano violenti e senza paura. Ho accolto la loro morte ma non sono riuscito a ritrovarmi. I Some Girls sono stati la disintossicazione da tutto quello, un contrappasso dell’aver fatto il possibile e poi sentirsi annoiati da tutto. Poi ho cominciato a fare musica di stampo elettronico in alcuni progetti che si sono evoluti in Cold Cave, nel quale sento di poter crescere invece di sprofondare nell’abbandono. I testi sono sempre stati il punto focale delle band in cui sono stato, in cui la musica era un mezzo per enfatizzarli con suoni, e maniere, differenti.

Nei tuoi album come Cold Cave c’è un costante interesse nello sviluppare il suono, che spinge gli strumenti oltre i loro limiti per creare atmosfere buie e dilatate.

Quando non sperimento abbastanza mi sento insoddisfatto. Non so per quale motivo, ma scrivere canzoni pop non è mai stato facile per me, forse perché non è ciò che mi piace fare. Quando ho cominciato a scrivere le prime canzoni erano vaghe e distorte, lontani sentori riconducibili a un brano. Ora scrivo canzoni più normali, ma le decostruisco.