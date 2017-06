Il concerto di beneficenza di Thom Yorke e Jonny Greenwood a Macerata

Da giorni si vociferava di questo concerto benefico a Macerata a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto nelle Marche, e ora è realtà. Dopo i due live di Firenze e Monza, una parte significativa dei Radiohead – Thom Yorke e Jonny Greenwood – suonerà allo Sferisterio di Macerata il prossimo 20 Agosto.

Il concerto ha lo scopo di raccogliere fondi per il comitato ArteProArte che si occuperà di finanziare e recuperare il patrimonio artistico marchigiano colpito dal terremoto. L’evento avrà una dimensione molto più intima rispetto ai recenti live dei Radiohead, quindi i biglietti in vendita saranno decisamente pochi, e saranno disponibili su VivaTicket a partire dalle 11 di martedì 27 Giugno.

In fondo trovate tutte le info sui biglietti, il regolamento e i prezzi.

Prezzi:

Settore Platino: € 250+ diritti di prevendita

Settore Oro: € 150+ diritti di prevendita

Settore Verde: € 100+diritti di prevendita

Settore Blu: € 80 + diritti di prevendita

Settore Rosso: € 60 + diritti di prevendita

Settore Giallo: € 50+ diritti di prevendita

Balconata: € 50+ diritti di prevendita

La transazione è strettamente limitata a 2 acquirenti. Il nome dell’acquirente sarà stampato su ogni biglietto. Il biglietto non può essere ceduto a terzi. L’acquirente deve mostrare la foto sulla carta d’identità per accedere al luogo del concerto. Si accettano le foto di passaporto, patente, o carta d’identità. Non si può accedere senza documento valido e con foto.

Se l’acquirente non sarà presente con i suoi ospiti all’ingresso del concerto, gli ospiti non potranno accedere. I biglietti non potranno essere rivenduti. Qualsiasi biglietto rivenduto non sarà valido per l’accesso. I biglietti non possono essere scambiati o rimborsati. I biglietti acquistati su piattaforme secondarie non saranno validi. A causa di controlli approfonditi, la coda può essere più lenta del previsto, quindi si consiglia di arrivare con largo anticipo. In caso di uscita dal luogo del concerto, non sarà possibile rientrare. Non ci sono eccezioni alle regole descritte.