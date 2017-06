Vinci 2 abbonamenti + merch per l’IndieRocket di Pescara

Il 23, il 24 e il 25 giugno Pescara si tinge dei colori dell’IndieRocket Festival, arrivato alla sua quattordicesima edizione. Nella nostra Guida ai migliori festival italiani, abbiamo parlato della rassegna pescarese come uno degli appuntamenti immancabili dell’estate italiana, ormai un vero e proprio classico.

E come ogni anno, il cartellone della rassegna non ha tradito le attese: Fujiya & Miyagi, Clinic, Dengue Dengue Dengue!, Vox Low, Go Dugong e Sequoyah Tiger fra i tantissimi nomi di questa edizione, ancora una volta votata a sonorità sperimentali e selvagge, in un cammino di costante evoluzione che ha sempre contraddistinto il festival.

In collaborazione con la rassegna di cui quest’anno siamo partner, vi daremo da oggi la possibilità di vincere due abbonamenti + 1 shopper del festival + 1 t-shirt per la tre giorni dell’IndieRocket.

Per partecipare basta essere fan della nostra pagina Facebook e rispondere a questa domanda:

I Fujiya & Miyagi sono un ensemble fondato a Brighton, conosciutissimo per la ricerca di sonorità mai banali ma, a cosa è ispirato il loro nome?

Puoi inviare la risposta a lindiependentecontest@gmail.com specificando il tuo nome e cognome, con oggetto “IndieRocket“. I vincitori saranno contattati privatamente entro il 20 giugno, estratti a sorte tra quelli che rispondono correttamente.

Che la fortuna sia dalla vostra!