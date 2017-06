Dall’Australia con amore | Le foto di Pond e Methyl Ethel @ Covo Club, Bologna

Direttamente dall’Australia arriva al Covo Club di Bologna il rock psichedelico dei Pond, che non è un progetto spin off dei Tame Impala come sussurra qualcuno, ma condivide con loro alcuni musicisti. Inoltre l’ultimo album The Weather, uscito lo scorso 5 Maggio per Marathon Artists, è prodotto proprio da Kevin Parker dei Tame Impala. Un disco che ha mantenuto le atmosfere psichedeliche della band anche dal vivo al Covo. Ad aprire la band c’erano invece i Methyl Ethel (australiani pure loro), che hanno saputo incantare il pubblico con il loro dream pop.

Qui sotto gli scatti della serata a cura di Alise Blandini.