Dimenticare Alice con Edith Frances | Crystal Castles, Milano

Quando Alice Glass ha annunciato sui social che aveva deciso di intraprendere progetti solisti e perciò era la fine dei Crystal Castles, nel 2014, Ethan Kath ha fatto circolare, a nome della band, una pronta e decisamente non gentile smentita. Forse in quel momento in pochi hanno creduto alla possibilità dei Crystal Castles senza Alice, anche perché è difficile fare i conti con una band che si divide quando si tratta di un duo. Molti altri sono rimasti scettici quando alcuni mesi fa è uscito Amnesty, il primo disco senza Alice, nonché il primo a non essere self-titled, nonostante contenga pure lui un numero in parentesi, I, come a sottolineare l’apertura di un nuovo capitolo. Ma in tutta sincerità, credo che davvero pochi tra questi possano essere rimasti ancora fermi sulle proprie posizioni davanti all’esibizione live di Kath con Edith Frances, nuova voce e presenza del gruppo che, a scanso di equivoci, nasce nel 2005 come solo-project di Kath, e quindi non desta sorprese che Alice sia stata messa velocemente alla porta, nonostante l’importante contributo ai primi dischi e all’estetica che hanno portato al successo la band. Noi siamo andati a vederli a Milano, al Fabrique, qualche giorno fa, e siamo rimasti senza parole. Perciò ci perdoni Glass, ma al di là dell’affetto e della comprensione per i traumi da sopraffazione denunciati a proposito della sua esperienza pregressa, i Crystal Castles oggi sono Kath + Frances, e sono una realtà più viva che mai.

Alle dichiarazioni di Glass, infatti, Kath ha preferito far seguire i fatti. Amnesty non è un capolavoro, né si è annunciato come tale: si tratta sostanzialmente di un disco onesto. Manca di quella capacità di stupire che era stata propria dei primi due lavori della band, ovviamente, ma mostra una compattezza di suono e una freschezza di ispirazione che lo rendono molto più gradevole del III album, piuttosto fiacco, opaco nei suoni, ripetitivo nelle melodie. Nei suoi undici pezzi, distribuiti con una certa organicità, se non una vera e propria progettualità, che i lavori precedenti non avevano mai cercato, a livello di suono è cambiato davvero poco: messi via i suoni 8-bit, sono rimaste le incontenibili e inconfondibili sfuriate elettro-noise che sono la firma dei Crystal Castles, che a tratti accennano ammiccamenti house, in altri casi invece spingono più a fondo sul tasto del pop rispetto a quanto eravamo abituati, forse è possibile riconoscere addirittura delle ritmiche hip hop.

Ma è ovviamente la voce di Frances a introdurre una novità più consistente. Quando partono le liriche, i suoni perdono l’aggressività trasmessa dalla furia canora di Glass, le linee melodiche attutiscono quella sensazione di precipitare in un vortice di dolore senza rete, come scrisse un giornalista della BBC anni fa, e piuttosto contribuiscono a creare una certa dimensione di grazia, soprattutto in pezzi come Char e Chloroform, che è quanto di più vicino a una ballata sia mai stato prodotto sotto il marchio Crystal Castles. Al contrario, ci sono altri brani, su tutti Frail, che fanno pensare che Kath stia raschiando il fondo del barile o che forse, al contrario, ci tiene a rimarcare un punto di continuità coi lavori precedenti. Fatto sta che, come segnalato dai più all’uscita dal disco, Amnesty ha lasciato la sensazione di un’occasione mancata, e di conservare troppi legami col passato per intraprendere una nuova direzione, confermando tuttavia che i Crystal Castles siano il meglio che questo genere possa ancora offrire.

Ma come ho anticipato, è l’esibizione live che riscrive la storia. Come ho potuto constatare nell’ora e mezza di esecuzione al Fabrique, il suono dei Crystal Castle non ha mai avuto impatto più potente sul palco. I pezzi si completano attraverso la performance frenetica e la voce di Frances, che trasforma in adrenalina la rabbia di Alice. Riascoltare Amnesty, il giorno dopo, significa chiudere gli occhi e rivedere lo show di una front-girl di esperienza molto ridotta ma che è già straordinariamente capace di farci dimenticare il passato nel giro di pochi pezzi, saltellando senza sosta da una parte all’altra del palco, arrampicandosi sugli amplificatori, avvolgendosi con complessi intrecci nel cavo del microfono, spargendo petali di fiori strappati da un mazzo recuperato durante la pausa prima del bis, e imbracciando un faretto per l’intera esecuzione del brano di chiusura, I’m not in love, sostituendo la voce di Robert Smith con un umile sibilo sintetizzato appena percettibile. Se non avessi saputo che Frances è un’aggiunta così recente e non conoscessi bene i dischi precedenti, non avrei problemi a credere che il posto di performer della band fosse suo dall’inizio: Kath ha vinto anche su questo punto. Come ha suggerito Pitchfork, ogni scelta del live rende evidente che Kath non voleva semplicemente sostituire Glass, ma cancellarla, e l’operazione gli è perfettamente riuscita. A quel punto, in silenzio, la band abbandona il palco, le luci si spengono, e il pubblico resta attonito, senza accorgersi che è arrivato il momento di applaudire.

Se ne facciano una ragione i fans dunque: i Crystal Castles non sono mai stati così vivi. È cambiata esclusivamente la voce e la presenza, come in un film in cui il regista chiama attori diversi a interpretare i protagonisti, lasciando immutata la propria caratteristica cifra stilistica. Forse di fronte alla scissione del gruppo, bisogna individuare la reazione dei fans in base a quella secondo cui c’è chi va al cinema per vedere i film diretti da un determinato regista e chi invece si limita a cercare la faccia dei suoi attori preferiti sullo schermo. Forse, la soluzione sta nel rendersi conto che possiamo goderci un film Woody Allen anche se c’è Mia Farrow o Scarlett Johansson al posto di Diane Keaton, e allo stesso modo, goderci un film con Mia Farrow, Scarlett Johansson o Diane Keaton anche se non è diretto da Allen. Ossia, Alice, basta chiacchiere, aspettiamo la tua vera contromossa, perché in fondo abbiamo sempre voluto bene a tutti e due.