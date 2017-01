Drag City rilascia il suo catalogo su Bandcamp, ma continua a latitare su Spotify

La Drag City ha deciso di rendere disponibile il suo catalogo su Bandcamp. È una decisione che viene da un’etichetta che è sempre stata restia nei confronti dei servizi di streaming, tanto che nessuno degli album usciti per la Drag City è ancora disponibile via Spotify e simili.

Per ora la Drag City ha deciso di caricare una traccia per disco del catalogo dei suoi album, un catalogo che – ricordiamo – annovera artisti come Bill Callahan, Bonnie Prince Billy, Joanna Newsom e Ty Segall.

La label inizia a mostrare un’apertura nei confronti dei servizi di streaming. Tra i suoi artisti più polemici con servizi come Spotify c’era stata proprio la Newsom, che aveva definito l’azienda la banana dell’industria musicale.

Qui trovate l’intero catalogo disponibile su Bandcamp