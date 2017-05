L’ultima festa | Drink To Me @ Locomotiv Club, Bologna

I Drink To Me in formazione reunion questa primavera sono tornati con una serie di date che ha attraversato il Paese, con un mini-tour che ha toccato anche festival come lo Spring Attitude di Roma e il MI AMI di Milano. Penultima tappa dei loro concerti e della loro “ultima festa” è stata la città di Bologna: lo scorso 28 Maggio il gruppo ha suonato al Locomotiv Club.

Siamo andati a vedere il loro intenso live per ricordare il bel sound Drink To Me. Prima del concerto c’è stata anche occasione di scattare un paio di ritratti della band, come piccole foto ricordo.

Bello rivedere Marco Bianchi AKA Cosmo al ritorno con la formazione originale. Il live al Locomotiv Club è stato intenso, il pubblico ha gradito e i pezzi sono stati riarrangiati per l’occasione. Per ora non sappiamo se questo mini-tour sia anche un piccolo aperitivo di carica per un nuovo album della band, considerando che Marco Bianchi è occupato con il progetto Cosmo e Roberto Grosso Sategna ha da poco esordito con il side-project Dieci. Ma vogliamo crederci.

Qui sotto trovate gli scatti della serata a cura di Alise Blandini.