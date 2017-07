Eleva Festival torna con la quinta edizione: la lineup completa e gli appuntamenti

L’avevamo segnalata sulla nostra guida ai festival estivi, e un motivo c’era. Eleva Advanced Music Meetings è da tempo diventato, ormai, il punto di riferimento dei festival di Reggio Emilia e quest’anno si presenta nella forma più trasversale possibile, confermando il percorso di crescita delle ultime edizioni. Non cambia la formula itinerante (3 giorni per 4 locations, rispettivamente Chiostri di San Pietro, Ex Mangimificio Caffarri, il ritorno all’Arena Campovolo e il consueto afterparty al Circolo Arci Tunnel) cambia, sicuramente, il genere di musica che sentiremo dal 2 settembre (Willie Peyote, LNFDK, Dutch Nazari, Jolly Mare..) per il Meeting verde al 9 settembre con il Meeting rosso più votato all’elettronica (Kerri Chandler, Peggy Gou, Lone ma anche Gazzelle e Joan Thiele). Non vi resta altro che scoprirlo.

I biglietti sono già disponibili in tutti i formati, abbonamenti e varianti su www.elevafestival.com

Lineup completa:

Meeting verde – Chiostri di San Pietro – 02 settembre

Willie Peyote + Frank Sativa, Till Von Sein, Harvey Sutherland, Jolly Mare, Dutch Nazari, LNFDK, Fauly Kru, Laika Mvmnt, Nerd Flanders

Meeting giallo – Ex Mangimificio Caffarri – 06 settembre

Lele Sacchi, Indian Wells, S.Boyz, Nicolao

Meeting Rosso – Arena Campovolo – 07 settembre

Kerri Chandler, Dj Tennis, Lone, Gazzelle, Joan Thiele, Antiplastic, Dj Kaizen

Meeting Blu Afterparty – Circolo Arci Tunnel – 09 settembre

TBA, Lowheads, Aderal