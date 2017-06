ELEVA scalda i motori, il 9 giugno si comincia con la preview

ELEVA Preview 2017

ADVANCED MUSIC MEETINGS

REGGIO EMILIA // CHIOSTRI DI SAN DOMENICO // 9 GIUGNO

L’atteso ritorno del festival di Reggio Emilia comincia venerdì 9 Giugno con ELEVA Preview: per questa edizione le aree occupate dall’evento di presentazione del festival saranno quelle del cinema estivo e del grosso chiostro dell’Istituto musicale Peri.

L’evento si svolgerà dalle 19 alle 02 e l’ingresso costerà 5 euro.

2 palchi, 6 artisti, 2 bar, 4 food corner,1 wine corner, 1 zona lounge, uno spettacolo emozionante offerto da Visual by Studio Antimateria & Lorenzo Fornaciari.

Un evento con artisti nazionali e internazionali mascherato da Preview che farà sbocciare il Festival già in primavera per lasciarlo poi fiorire nel corso dell’estate fino al massimo splendore dell’ Advanced Music Meetings che si terrà dal 2 al 9 Settembre 2017.

Punti forti della serata saranno le esibizioni di David Marston, DJ e producer giamaicano famoso per l’esecuzioni di assoli di chitarra manipolati in diretta e un sound che farà ondeggiare con reggae e dub passando per house, soul, disco e jazz. IOSHI, giovane musicista, batterista nonché fondatore dei Mellow Mood che presenta il suo set-viaggio alla (ri)scoperta del dub giamaicano e un’interpretazione del suo possibile futuro e Birø, cantautore classe 1990 originario di Varese che mira a coniugare testi propri della tradizione cantautorale italiana con la musica elettronica e a raccontare storie attraverso musica e parole. Poi i djset dei resident Dj Maat, White Lakeo e Naoki Serizawa.