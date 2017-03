A vent’anni dall’uscita di Either/Or, un’edizione speciale ricorda il disco di Elliott Smith, tutta da ascoltare via Apple Music e Spotify. Due dischi rimasterizzati che escono per l’etichetta Kill Rock Stars, un nome un presagio.

Comprese nell’edizione molte rarità, come una versione remixata di I Don’t Think I’m Ever Gonna Figure It Out, o una versione alternativa di Bottle Up and Explode!, con il testo completamente diverso.

Drink up with us now!