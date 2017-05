Ecco dove erano finiti i Chromatics: al Roadhouse di Twin Peaks

Da un paio di anni ci chiedevamo dove fosse finito il nuovo annunciatissimo album dei Chromatics, Dear Tommy. La band ha giocato con il pubblico rilasciando di tanto in tanto un singolo, e poi tornando al silenzio. Così, più che un disco, sembrava costruirsi una collezione di singoli, da cui estrarre un ipotetico nuovo album. Ogni tanto ci si tornava a chiedere, ma dove sono finiti i Chromatics e il loro disco?

Erano a Twin Peaks, come si è potuto scoprire la scorsa notte durante la premiere della nuova stagione del serial cult di David Lynch. Di preciso suonavano al Roadhouse. E suonavano uno dei singoli rilasciati negli ultimi mesi, Shadow, a cui poi è seguito il nulla di fatto del nuovo disco. Si è scoperto solo negli ultimi tempi che Johnny Jewel ha distrutto tutte le copie di Dear Tommy (in cd e vinile) dopo essere sopravvissuto a un brutto incidente stradale alle Hawaii.

In contemporanea alla messa in onda del serial i Chromatics hanno condiviso anche il video del singolo. Ora attendiamo che un nuovo album sia finalmente annunciato da un momento all’altro, per esempio nel 2019. Intanto godiamoci il video.