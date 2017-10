FKA twigs lancia un Instagram magazine: ora tocca capire come funziona

Mentre sulle riviste si rincorre la storia di come va al capolinea la sua storia con Robert Pattinson (ex di Kristen Stewart, ex di St. Vincent, e potremmo andare avanti all’infinito), FKA twigs trova il tempo di lanciare un Instagram magazine, o come lo ha definito lei Instagram Zine. Si chiama AVANTgarden, le coordinate sono ROOTS. SHOCK. BEAUTY., ed è già disponibile sul suo profilo.

Ma cos’è un Instagram zine?

La domanda sarebbe lecita, se non fosse che viviamo nell’epoca in cui non è più lecito farsi domande del genere. La zine usa la funzionalità dello slide-show di Instagram per essere sfogliata, perdonateci il termine old-school. FKA twigs è la direttrice creativa della neo-rivista, nel team ci sono amici e collaboratori, lo spirito che li guida è quello di animare un modo di espressione senza regole cardinali, grazie all’aiuto dell’immaginazione.

Seguiremo come si svilupperà il progetto, nel frattempo restiamo in attesa di nuova musica.