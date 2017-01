Gli Interpol celebrano Turn On the Bright Lights con un tour: due date italiane

Notizie che scaldano il cuore per l’inizio della settimana. Gli Interpol quest’anno celebrano l’anniversario di un album che abbiamo amato, Turn On The Bright Lights. Il tour europeo include anche date a festival come l’AMA Music Festival di Milano o l’Open Air di Zurigo. A parte la data di Asolo all’AMA festival, il prossimo 22 Agosto, il 23 Agosto la band di Paul Banks suonerà l’intero disco a Milano.

Altra buona notizia, il nuovo album degli Interpol uscirà nel 2018 per la Matador Records. Insomma, scaldiamoci.

08-22 Asolo – AMA Music Festival

08-23 Milan – Carroponte