Al via questo week end la prima edizione di Gomitolo – il festival della musica da intrecciare, nella cornice del parco della Zizzola di Bra, in provincia di Cuneo.

Una due giorni, di cui siamo partner ufficiali, per intrecciare sonorità indie ed elettroniche, due diverse giornate, una per cantare e una per ballare, con una lineup che seleziona astri nascenti del panorama indie e della club culture.

Si inizia sabato 10 giugno con i live di Joe, Fabrizio Lodi, Liede, Gazzelle e Canova, mentre domenica 11 giugno si balla con i dj set di Ambaradam, Muteoscillator, Yourhighness, Fabrizio Mammarella e Massimiliano Pagliara.

Tutte le info sulla pagina ufficiale mentre qui trovate l’evento.