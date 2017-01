I Gorillaz tornano sulla scena: ascolta qui l’inedito Hallelujah Money

Dopo più di sei anni dall’uscita di The Fall, i mitici 2D, Murdoc, Russell e Noodle sono finalmente tornati in gioco con questo primo singolo estratto dal prossimo disco (che sarà out sicuramente in questo 2017).

Si tratta di un featuring con Benjamin Clementine, musicista e poeta britannico, che in questi quattro minuti alterna parti di cantato e narrato (interrotte dai ritornelli intonati da Damon Albarn alias 2D) facendo risultare il pezzo ancora più sperimentale rispetto agli standard soliti della cartoon-band.