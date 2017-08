Idee per un Ferragosto alternativo con un bel concerto

Si avvicina Ferragosto, l’atmosfera è calda, per guardare le stelle avete già la notte di San Lorenzo, e siete in cerca di qualche idea alternativa che non sia un falò in spiaggia? Niente paura, qualche proposta da aggiungere al vostro calendario la raccogliamo noi per voi.

YPSIGROCK | 10 – 13 Agosto, Castelbuono (PA)

Non proprio Ferragosto, ma un aperitivo in vista della notte del 15 Agosto, l’Ypsigrock Festival di Castelbuono in Sicilia. Anche per quest’edizione la line up del festival conferma la vocazione alla qualità dell’Ypsigrock Festival, dai Beach House ai Ride ce n’è per tutte le orecchie.

Prezzi: abbonamento dai 79,42 euro

CAR SEAT HEADREST & BEACH HOUSE | 15 – 16 Agosto, Mojotic Festival

Ecco come potete coniugare il mare ligure con le belle vibrazioni, al Mojotic Festival di Sestri Levante. Un paio di calde notti con due concerti uno dopo l’altro come quello dei Car Seat Headrest e dei Beach House, e tutto sarà più magico. Ferragosto di fuoco.

Prezzi: Car Seat Headrest, 17,25

Beach House: 34,50

BADBADNOTGOOD | 15 Agosto, Locus Festival

Dal mare della Sicilia a quello ligure fino alle coste pugliesi: questa è l’Italia del Ferragosto alternativo quest’anno. I BADBADNOTGOOD sono pronti a trascinarvi via letteralmente con la loro musica a Locorotondo. E poi il concerto è gratuito.

NICOLAS JAAR | 15 Agosto, VIVA! Festival

Magica sovrapposizione in Puglia quest’anno per la notte di Ferragosto. Per il VIVA! Festival arriva Nicolas Jaar, reduce dal gran successo di Sirens. Preparatevi a ballare con le sue belle vibrazioni.

Prezzi: 28 euro