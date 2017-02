Inauguriamo il weekend con il nuovo singolo dei Depeche Mode

Come cominciare il weekend con il piede giusto? Con il nuovo singolo dei Depeche Mode, estratto dal nuovo album Spirit in uscita il 17 Marzo. Il singolo si chiama Where’s The Revolution, e promette bene – in fondo pare sarà un disco energico.

Ci prepariamo così alle 3 date del tour italiano previsto quest’estate: il 25 giugno allo stadio Olimpico di Roma, il 27 giugno allo stadio di San Siro a Milano e il 29 giugno allo stadio Dall’Ara di Bologna.

Spirit (STANDARD & DELUXE):

Going Backwards

Where’s The Revolution

The Worst Crime

Scum

You Move

Cover Me

Eternal

Poison Heart

So Much Love

Poorman

No More (This Is The Last Time)

Fail

DISC 2 – Jungle Spirit Mixes (DELUXE ONLY)

1 Cover Me (Alt Out)

2 Scum (Frenetic Mix)

3 Poison Heart (Tripped Mix)

4 Fail (Cinematic Cut)

5 So Much Love (Machine Mix)