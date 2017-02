From Kiev to Napoli: intervista a Alexey Kondakov

Alexey Kondakov (1984) è un artista ucraino che utilizza fotografie di tessuti urbani come base di scene quotidiane tra figure rinascimentali. Tra il 22 agosto e il 5 settembre 2016 è stato ospitato a Napoli in occasione del progetto “Residenza d’artista”, promosso dall’associazione ShowDesk. Per richiedere una copia dell’intero catalogo visitate il sito Produzioni Dal Basso.

Mi sono imbattuta nel tuo progetto su Napoli e in qualche modo il senso che ne ho tratto è questo: attraverso le figure del Rinascimento – come gli angeli di Bouguereau o le muse di Albert Joseph Moore – nel contesto moderno di una città così storica come Napoli, trasmetti un doppio effetto di bellezza, mischiando il Divino con la vita di tutti i giorni. In qualche modo, la città rafforza il suo essere fuori dal tempo. Era questo lo scopo quando hai iniziato il progetto?

Questa era una delle idee principali: che fosse tutto basato sul contrasto. Nell’arte visiva è più facile capire o colpire quando usi il contrasto; come se provochi una reazione come “Oh guarda, ho visto la stessa situazione nella vita vera! …ma aspetta un attimo, qualcosa non va con i personaggi! Sono nudi! E sono tratti da quadri!”

Per capire il tuo lavoro, vorrei sapere qualcosa di più sulla tua formazione: dove e cosa hai studiato? È chiaro che hai un buon occhio nel catturare i più veri scorci nascosti di Napoli; conosci il posto? Puoi darci – se possibile – i nomi delle strade raffigurate? Perché Napoli?

Sono ucraino, di Donetsk. Ho studiato alla scuola d’arte e lì ho appreso tutte le tecniche principali. Studiavo per design, dove l’idea centrale era imparare come rendere l’idea chiara e facile da comprendere in 2-3 secondi. Questo è un requisito fondamentale per i designer di poster per esempio; io ho usato questa abilità per rappresentare le situazioni per le strade di Kiev e Napoli.

Perché Napoli? Ho ricevuto un’offerta da un signore di Napoli, Tiziano Manna. Lui voleva fare un progetto d’arte sulla sua città, e mi ha offerto di venire a Napoli con i miei collage.

Ho visto per la prima volta “Operazione San Gennaro”, che mi mostrarono i miei genitori quando ero piccolo. Così quando sono arrivato, avevo qualche idea sulla cultura, ma era solo una piccola parte sull’energia di questa città; è stato amore a prima vista. Ero preoccupato che non sarei stato capace di rappresentare l’intera natura della “Piezz e Core” ma ho fatto del mio meglio!

Nell’assemblare i diversi scatti della città e le figure rinascimentali: cosa è venuto prima? Hai scelto prima i personaggi e poi la scena o il contrario?

Per la maggior parte i personaggi prima, ma qualche volta faccio qualche scatto e poi immagino cosa potrebbe accadere lì.

Non solo Napoli, ma anche Kiev con il progetto “The Daily Life of Gods” nel 2015; essendo originario di Donec’k, che era il cuore della Guerra in Donbass e ora è la capitale della Repubblica Popolare di Donec’k (uno stato indipendente, non riconosciuto dall’Onu e Unione Europea, fondato nel 2014 dai separatisti filo-russi). Hai mai usato foto da lì, e se no, lo faresti? Com’è la vita laggiù ora?

Mi sono trasferito da Donetsk molto tempo prima guerra. Ma i miei genitori furono costretti ad andare a Kiev quando la guerra è iniziata. Mi piacerebbe molto usare scatti di Donetsk ma non è facile andare lì ora, e la città non sarà più la stessa per me – la guerra è come un veleno: le strade, le persone, le idee sono avvelenate dalla guerra, la rabbia e il dolore.

Spero di visitare Donetsk presto di nuovo, voglio andare lì con tutto me stesso e sogno tutto il giorno come sarà, ma accadrà presto.

Quali saranno i tuoi prossimi progetti?

Forse qualcosa in una città della Georgia. Prima di tutto dovrei amare la città.