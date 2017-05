Kraftwerk al Club To Club, Slowdive a Unaltrofestival

Iniziano a disegnarsi le line up di due appuntamenti importanti come il Club To Club di Torino e Unaltrofestival, che quest’anno sarà a Milano.

Il primo nome annunciato dal C2C è infatti quello dei Kraftwerk, che suoneranno alle Officine Grandi Riparazioni di Torino il prossimo autunno. Biglietti in vendita già da domani 13 Maggio qui.

Unaltrofestival invece punta sugli Slowdive come headliner, che suoneranno sabato 2 Settembre al Circolo Magnolia di Milano (biglietto 30 euro, prevendite da domani 13 Maggio su Ticketone). Ma non ci sarà solo la band che è tornata recentemente a pubblicare un disco dopo 22 anni, attendiamo infatti nuovi annunci.

Per ora ci godiamo un dischetto.